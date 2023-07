Austrália atropela Canadá e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo Feminina

A Austrália está classificada para as oitavas da Copa do Mundo Feminina 2023. Em confronto válido pela terceira rodada no Melbourne Rectangular Stadium, as donas da casa venceram o Canadá por 4 a 0, com gols da Hayley Raso, duas vezes, Fowler e Catley.

Com a classificação para a fase seguinte da Copa do Mundo, a Austrália retorna a esta fase, já que em 2019 caiu exatamente nas oitavas de final. O Canadá está eliminado da competição após a derrota, já que a Nigéria ficou com a outa vaga.

Primeiros 45 minutos

O jogo começou elétrico em Melbourne e a Austrália abriu o placar logo aos dez minutos. Catley levantou na área, a defesa do Canadá cortou errado e a bola sobrou para Hayley Raso, que dominou e soltou a bomba cruzado para abrir o placar para as donas da casa.

A Austrália seguiu no ataque buscando o segundo. Aos 13', Catley fez boa jogada e achou passe na medida para Hayley Raso, que dentro da área, finalizou e obrigou Sheridan a fazer uma grande defesa para salvar o Canadá. Aos 27', Foord fez boa jogada e tentou o cruzamento direto para o gol, mas Sheridan voou para fazer boa defesa.

A Austrália chegou a balançar a rede aos 35', quando Hayley Raso ficou com a bola dentro da área e concluiu para o fundo do gol, mas após revisão do VAR, a arbitragem pegou impedimento no início do lance. Aos 39', Cooney-Cross cobrou escanteio na área, Sheridan afastou, mas Hayley Raso completou para o fundo do gol para aumentar o placar para as donas da casa.

Etapa final

A Austrália começou o segundo tempo pressionando. Aos seis minutos, Cooney-Cross soltou um canudo de longe e Sheridan defendeu.

Aos 12', as australianas anotaram o terceiro. Foord foi lançada pela esquerda, levou até a linha de fundo e cruzou na medida para Fowler, que chegou livre para concluir para o fundo do gol. Em contra-ataque em velocidade aos 20', Deanne Rose recebeu passe e finalizou, mas a goleira australiana estava atenta ao confronto.

Após confusão dentro da área, o Canadá quase diminuiu aos 30', com Schmidt, mas a volante finalizou para fora. Aos 34', Fowler recebeu passe dentro da área e finalizou, mas a bola explodiu na trave do Canadá.

Após revisão no VAR aos 47', a árbitra pegou falta de Fleming em Gorry dentro da área e marcou pênalti para a Austrália. Catley cobrou e anotou o quarto gol das donas da casa e fechar o placar no Melbourne Rectangular Stadium.

Como ficou?

Com a vitória, a Austrália chegou aos seis pontos e terminou a campanha no Grupo B como líder, passando a Nigéria, que ficou no empate com a Irlanda. Na fase seguinte, as australianas vão enfrentar a segunda colocada do Grupo D. Hoje seria a Dinamarca.