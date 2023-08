Santos desiste da contratação do zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas devido a lesão

O Santos decidiu nesta terça-feira (1°), por desistir da contratação do zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas, que estava prestes a ingressar no clube vindo do Millonarios, da Colômbia. Aos 28 anos, Vargas apresentou-se com uma lesão que impossibilitava a realização de todos os exames médicos necessários, inviabilizando a sua transferência para a equipe brasileira.

O jogador, que era titular absoluto no Millonarios, sofreu a lesão no fim do mês passado e, apesar de ter disputado 28 jogos e marcado dois gols na atual temporada, a sua condição física tornou-se um obstáculo para a negociação. O defensor canhoto, que se encaixava nas características buscadas pela comissão técnica do Santos, lamenta a oportunidade perdida de vestir a camisa do Peixe.

Com a desistência na contratação de Juan Pablo Vargas, o Santos retoma a busca por um novo zagueiro para reforçar a sua defesa. Recentemente, o clube já havia anunciado a chegada de João Basso para a posição, que se encontra à disposição do técnico Paulo Turra.

A urgência na procura de um novo atleta para a zaga é devido ao fechamento iminente da janela de transferências, que ocorre nesta quarta-feira (2) para jogadores vindos de outros clubes. O Santos, agora, foca na busca de um zagueiro sem contrato – que podem ser registrados até o dia 15/09 – buscando reforçar a equipe para a continuidade da temporada.