Lucas Lima atua bem em nova posição e é elogiado por Paulo Turra: “Um das melhores partidas dele”

No último domingo (23), o meia Lucas Lima foi um dos destaques positivos no empate emocionante em 2 a 2 entre o Santos e o Botafogo. O jogador, que normalmente atua centralizado, surpreendeu ao ser posicionado aberto pela direita e desempenhou um papel crucial na partida, ajudando na marcação e dando a assistência para o segundo gol do Alvinegro Praiano, marcado por Marcos Leonardo.

A decisão do treinador Paulo Turra em posicionar Lucas Lima em uma nova função mostrou-se acertada neste jogo difícil contra o líder do campeonato, e o meia conseguiu corresponder às expectativas do técnico. Encarregado de acompanhar o lateral esquerdo Marçal no setor direito da defesa, Lucas se doou taticamente, mostrando sua versatilidade e habilidade para executar diferentes funções dentro de campo.

Em entrevista coletiva após o confronto, Paulo Turra não poupou elogios ao desempenho de Lucas Lima: "Com o deslocamento de Lucas Lima do meio para o lado direito, com bola ele tinha a função de fazer superioridade por dentro. Desde que cheguei, essa foi uma das melhores partidas dele no ano, taticamente e individualmente."

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Além de sua participação decisiva no segundo gol do Peixe, o camisa 23 também contribuiu com sua habilidade em recompor e ajudar na marcação, algo essencial para o modelo de jogo proposto pelo Turra. Essa entrega tática somada ao seu talento ofensivo o tornaram peça-chave na equipe do Santos.

Lucas Lima tem se destacado ao longo da temporada como líder de assistências do clube, acumulando nove até o momento. Seu retorno ao Peixe durante o Campeonato Paulista gerou dúvidas entre os torcedores, especialmente após sua saída conturbada em 2017 para o rival Palmeiras. No entanto, suas boas atuações levaram à renovação de seu contrato com o clube – que antes era de apenas três meses – até abril de 2025.