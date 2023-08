Goleira Nicole fala sobre suas expectativas para o Campeonato Mineiro 2023

Em setembro deste ano, terá início o Campeonato Mineiro Feminino de 2023, com seis equipes na disputa: Araguari, América, Atlético, Cruzeiro, Nacional (de Visconde do Rio Branco) e Uberlândia. O formato da competição será um hexagonal final, com cinco rodadas em turno único, e ao final da fase classificatória, os quatro melhores colocados seguirão para as semifinais em partidas de ida e volta. A grande final será disputada em jogo único, como nas edições anteriores.

Na última edição, em 2022, a final foi emocionante, envolvendo Cruzeiro e Atlético-MG. As Vingadoras saíram na frente, mas aos 45 minutos do segundo tempo, sofreram o gol de empate, levando a decisão para os pênaltis. A goleira do Atlético-MG, Nicole, teve uma atuação brilhante e se destacou ao defender duas cobranças, garantindo o título para o Galo.

A arqueira falou que suas expectativas estão altas para este ano e, relembrou o momento em que viveu na temporada passada.

“A expectativa é alta. Foi um momento super especial para mim. O campeonato mineiro tem um peso muito grande pro clube e vou fazer tudo para conseguir o bi”, disse Nicole.

Foto: Arquivo pessoal

A jovem goleira de apenas 23 anos e com passagens pelas seleções de base e principal, está confiante para a competição e falou sobre a responsabilidade de defender o título, considerando que o Atlético-MG é tricampeão consecutivo do Campeonato Mineiro Feminino. Ela enfatizou que o desafio é grande, mas a equipe está trabalhando duro para alcançar o título novamente e confia no potencial do time.

“Gosto muito da frase ‘chegar no topo é fácil, difícil é manter-se lá’. Acho que vai ilustrar bem esse nosso desafio. Estamos trabalhando dobrado esse ano para defender o título, sabemos que vamos ter um grande desafio pela frente. Mas confio no time, sei que vamos fazer um grande campeonato”, finalizou a goleira.