Felipão rebate críticas e acredita na classificação do Atlético-MG na Libertadores: "Temos capacidade"

O Atlético-MG saiu em desvantagem nos primeiros 90 minutos da decisão contra o Palmeiras, pelas oitavas de finais da Conmebol Libertadores. O Galo recebeu o alviverde imponente e saiu derrotado pelo placar de 1 a 0, com gol de Raphael Veiga, em um Mineirão lotado com mais de 50 mil pessoas.

Após a partida, o técnico Luís Felipe Scolari, campeão do penta com a seleção brasileira, comentou sobre a partida desta noite. Ainda sem vitórias como Galo, o comandante falou sobre o rendimento da equipe ao longo dos oitos jogos em que esteve à frente da equipe mineira.

"Trabalhar que é o que temos que fazer. Conversar com nosso pessoal, mostrar detalhes e situações de jogo. Palmeiras tem vantagem, mas não tem nada decidido. Temos 90 minutos para jogar. E sabemos que temos condição que, com dificuldades, temos capacidade para classificar. Esse é o nosso trabalho, dos jogadores, dedicarem sim, como eles estão fazendo para que essa fase seja superada".

"Eu vou fazer o que sempre fiz. Se em 50 anos de futebol, entre jogador e técnico, não aprendi a lidar com essa situação, é melhor ter terminado a carreira. Eu sei fazer. Tenho experiência para fazer e vou fazer o possível para mostrar ao grupo detalhes que podemos corrigir e superar para que a gente consiga as vitórias. Os treinamentos são dados de acordo com os nossos jogos e equipes adversários. Planejamos e passamos a ele, explicamos porque dos treinamentos. Não conseguimos o resultado, mas temos que fazer o que sempre fizemos com dedicação, trabalho, para que a gente receba do rupo, como tem recebido, que estamos tentando", completou o treinador.

O treinador de 74 anos também comentou sobre o baixo aproveitamento da equipe sob seu comando, que hoje é de 15%. São nove partidas, com cinco derrotas e quatro empates, além da queda na tabela do Brasileiro (de quarto para 13º lugar desde a chegada do treinador). Ele rebateu a pergunta e ironizou.

"Na tabela (caiu), porque não ganha. O técnico? É porque o técnico é ruim", ironizou

Felipão também foi irônico ao responder pergunta sobre risco de rebaixamento

"Vai ser então (rebaixado). Se essa é a campanha. Por enquanto, não estamos rebaixados. Mas, provavelmente, será (rebaixado). O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor. E eu não tenho conseguido, não tenho conseguido as vitórias. Eles sentem o que sinto. Vamos trabalhar as coisas para o melhor. Se não for para o melhor, vai para o sentido que você está colocando".

A partida decisiva deste confronto acontecerá na próxima quarta-feira (09), no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30. Antes disso, o Atlético-MG volta a campo pelo Brasileirão. No domingo (06), o alvinegro encara o São Paulo, às 16h, também na capital paulista. Quem se classificar enfrenta o vencedor do confronto entre Deportivo Pereira, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final da competição.