Atlético volta a vencer e alivia crise em vésperas de decisão

O Atlético-MG venceu o São Paulo no Morumbi e quebrou o jejum de vitórias que perdurava sob o time mineiro há dois meses. Com a vitória, o Galo alivia a pressão para o duelo de quarta-feira, diante do Palmeiras, na Copa Libertadores.

"Estamos perdendo, está 1 a 0 para o Palmeiras. Temos boa equipe, respeitando o Palmeiras. Temos condições de reverter, jogar de igual para igual, fazer um jogo como o de hoje. E fazer até os gols que precisamos para nos classificar. Sei que teremos dificuldades sim, respeitamos e o Palmeiras é muito bom. Mas o Palmeiras terá dificuldades, acreditem em mim", disse Felipão.

O Galo contou com dois gols de bola parada para vencer os donos da casa. A equipe abriu o placar com golaço de Hulk em cobrança de falta e, posteriormente, garantiu os três pontos com pênalti convertido por Pavón. Para Felipão, no entanto, o triunfo teve outros mértios além das bolas paradas.

"Os grandes méritos do jogo de hoje: dedicação, marcação, preenchimento de espaços, dificultando a criação do São Paulo. Eu acho que o mérito maior do Atlético foi se colar bem em campo, aproveitar as oportunidades, e transferir o trabalho da semana em campo, fazer gols".

O atacante Paulinho, artilheiro da Libertadores, também comentou sobre as expectativas para a decisão de quarta-feira. Para o atleta, a vitória conquistada no Morumbi serve como motivação para aumentar a confiança da equipe visando a classificação.

Revelado pelo São Paulo, o meia Igor Gomes também comentou sobre o duelo. O camisa 17 ressaltou a sua gratidão ao clube do Morumbi e falou sobre o sentimento de enfrentar o Tricolor.

O Galo volta a campo nesta quarta-feira (10), quando enfrentará o Palmeiras, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. A equipe precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal.