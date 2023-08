Matheuzão, volante do Porto Vitória, projeta semifinal da Copa ES

No último dia 31 de julho, o Porto Vitória, equipe do volante Matheus Santos, o Matheuzão, empatou em 2 a 2 com o Capixaba Sport Club e confirmou a classificação para a semifinal da Copa ES.

O volante, de 23 anos, tem se destacado nesta temporada como um dos principais jogadores do Porto Vitória e do campeonato estadual. Sua força na marcação e precisão nos passes têm sido fundamentais para o progresso da equipe até as semifinais da competição.

O atleta comentou sobre a confiança da equipe que está em alta, e prometeu dedicação máxima para chegar a grande final da Copa ES.

"Estamos bastante confiantes e ansiosos para essa fase. Nós trabalhamos muito duro para chegar até aqui e não vamos baixar a guarda agora. A semifinal é apenas um passo a mais na nossa jornada para levantar o troféu da Copa ES. A equipe está focada e comprometida a dar o seu melhor para tornar isso possível", disse o meio-campista.

A torcida do Portão deposita altas expectativas para a semifinal da Copa Espírito Santo, que promete ser muito disputada com dois jogos de alto nível entre a equipe do Porto Vitória e do Serra.

Matheuzão demonstra confiança no Porto Vitória para conseguir classificação na decisão da Copa ES

Matheus demonstrou muita segurança tanto no poderio ofensivo, quanto defensivo da equipe quando foi questionado, e garantiu que estão prontos para duelar pela vaga na grande final.

"Nós respeitamos muito a equipe do Serra, mas não tememos ninguém. Estamos focados e prontos para dar o nosso melhor nesses dois jogos de semifinal. Nós sabemos que nossos torcedores estão ansiosos e queremos dar a eles o resultado que tanto merecem," afirmou Matheuzão.

O jogo de ida da semifinal da Copa ES está marcado para a próxima segunda-feira (14), às 15h (horário de Brasília), no estádio Kleber de Andrade, em Cariacica.