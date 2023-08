Convocado para Seleção Sub-17, Dudu vibra com bom momento no Athletico-PR: “Muito feliz”

O meia Dudu foi um dos nomes da vitória do Athletico-PR contra o União ABC-MS, por 7 a 0, no Miniestádio do CAT Caju, em confronto de partida única. Na segunda etapa, a promessa do Furacão acertou uma bela finalização e fechou o placar para equipe paranaense.

Com o resultado, o Rubro-Negro está classificado para as oitavas de final. O adversário será o Grêmio, que eliminou o Internacional nos pênaltis. O primeiro jogo será no Rio Grande de Sul e a volta na casa do Furacão. As datas ainda serão confirmadas pela CBF.

“Estávamos bem-preparados para o duelo e conseguimos fazer um grande jogo. Sabemos que agora o nível aumenta ainda mais, e não podemos cometer erros. Vamos trabalhar dobrado para faz dois grandes jogos contra o Grêmio”, disse Dudu.



Foto: Arquivo pessoal

Na semana passada, Dudu também recebeu boas notícias. O garoto foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Phelipe Leal, para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, entre os dias 22 de agosto e 4 de setembro já de olho na preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria.

“É sempre uma felicidade muito grande representar o nosso país. Isso só é possível graças ao trabalho em velho realizando no Athletico com ajuda dos meus companheiros e de toda comissão. Estou muito feliz e grato pelo momento em que venho vivendo”, completa Dudu.