Em jogo marcado por pênaltis defendidos, Athletico vence São Bento pelo grupo 7 da Copinha

Na segunda rodada do grupo 7 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Athletico Paranaense enfrentou o São Bento-SP e venceu por 1 a 0, com um gol próximo do fim do jogo. A sede desta chave é Barretos e o jogo foi realizado no estádio Fortaleza. Até o momento, Athletico é líder do grupo com 6 pontos.

Na última partida, o atacante do Athletico, Renan Viana, foi um dos destaques, fazendo dois gols na vitória por 4 a 1 contra o Picos, do Piauí, entretanto ele foi convocado pela Seleção Brasileira para o Sul-Americano Sub-20 e irá desfalcar a equipe na Copinha.

Destaque

Na primeira etapa, as grandes oportunidades vieram do São Bento. Porém o grande destaque foi o goleiro do Furacão, Gabriel Pereira. Vale lembrar que ele também já foi da base do Monaco, da França, e da Lazio, da Itália.

Gabriel x Negueba

As duas equipes começaram a partida com algumas chances, mas primeira grande oportunidade veio aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Negueba, do São Bento, foi derrubado por João Vialle dentro da área. O árbitro marcou pênalti. O próprio Negueba bateu o pênalti, porém o goleiro Gabriel Pereira espalmou para fora. Logo após a cobrança o juiz realizou uma parada técnica.

Aos 31, o São Bento voltou ao ataque e após belo cruzamento vindo da direita, Negueba apareceu sozinho dentro da pequena área e chutou, mas Gabriel Pereira apareceu novamente para uma bela defesa.

Mais um pênalti perdido

Após um segundo tempo morno, aos 33, Costa Curta chegou atrasado com um carrinho e acertou Dudu. O juiz marcou pênalt,i agora para o Athletico. Juan Torres cobrou e bateu rasteiro no meio do gol. O goleiro Bruno Corrêa, do São Bento, encaixou a bola. A partida continuou 0 a 0.

Gol do Furacão no finalzinho

Perto de terminar a partida, aos 44, Juan Torres se redimiu do pênalti perdido e fez o 1 a 0 para o Furacão. O gol veio após um cruzamento da esquerda, Dudu matar no peito e a bola sobrar para o atacante bater no canto do goleiro e balançar as redes.

O árbitro deu 7 minutos de acréscimo e o time paulista tentou pressionar pelo empate, porém sem êxito.

Próximos compromissos

Na terceira e última rodada do grupo 7, que acontece na segunda-feira (9), às 15h, o Athletico enfrenta o Barretos. Já o São Bento joga contra o Picos-PI, às 12h45.