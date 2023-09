Crefisa cai no ranking de principais rendas do Palmeiras

O Palmeiras está vivenciando uma mudança notável em seu cenário financeiro, à medida que a Crefisa/FAM, uma vez considerada sua principal fonte de receita, perde espaço para outras fontes de renda do clube. De acordo com dados do balancete divulgados pelo clube até julho de 2023, observa-se que o valor pago pela patrocinadora está abaixo de outras fontes de receita, sinalizando uma nova era financeira para o Alviverde.

Declínio da Crefisa como principal fonte de receita e ascensão das rendas alternativas

As empresas de Leila Pereira, Crefisa e FAM, têm sido patrocinadoras master do Palmeiras há anos, desempenhando um papel fundamental na sustentação financeira do clube. No entanto, nos últimos anos, o cenário tem mudado, com a participação cada vez mais ativa de seus torcedores.

Até julho de 2023, a Crefisa/FAM contribuiu com R$ 81 milhões anuais pelo direito de exclusividade no uniforme do Palmeiras, além de outras propriedades de marketing. No entanto, o novo panorama financeiro do verdão emerge, com receitas provenientes de fontes como o programa de Sócio Avanti e a arrecadação de jogos superando o valor do patrocínio.

Os números impressionantes revelam que, até o mês de julho, o Palmeiras arrecadou um total de R$ 38,7 milhões com jogos, enquanto o Avanti contribuiu com R$ 32,7 milhões durante o mesmo período. Juntos, esses dois elementos geraram um montante de R$ 71,5 milhões nos primeiros sete meses de 2023, com uma média mensal de R$ 10,2 milhões, superando os R$ 6,7 milhões mensais provenientes do patrocínio da Crefisa/FAM.

Superávit surpreendentes em Julho

Julho de 2023 foi um mês excepcional para as finanças do Palmeiras, com um superávit milionário de R$ 28,9 milhões. A venda de 50% dos direitos econômicos de Giovani ao Al-Saad, do Catar, no valor de 9 milhões de euros (cerca de R$ 47,5 milhões na cotação atual), e o bônus decorrente à meta de gols de Endrick, no valor de 2,5 milhões (R$ 13,4 milhões na cotação da época), contribuíram significativamente para o resultado positivo.

Esse superávit superou as expectativas, excedendo em cerca de R$ 17 milhões os valores orçados para o mês de julho. No orçamento inicial da temporada, previa-se um superávit de pouco mais de R$ 11 milhões no sétimo mês de 2023.

Dívidas com a Crefisa

No que diz respeito às dívidas do clube com a Crefisa, houve uma queda, passando de R$ 45 milhões em junho para R$ 43 milhões em julho.

Confira dados de 2023 mais detalhados e divulgados pelo Palmeiras

Receita acumulada: R$ 507,7 milhões

Direitos de transmissão: R$ 99,2 milhões

Negociações: R$ 161,9 milhões

Publicidade e Patrocínios: R$ 71 milhões

Arrecadação com jogos: R$ 38,7 milhões

Sócio Avanti: R$ 32,7 milhões

Premiações: R$ 22 milhões

O Palmeiras está passando por uma transformação significativa em sua estrutura financeira, com a Crefisa/FAM deixando de ser a única fonte de receita dominante. Com a arrecadação de jogos e o programa de Sócio Avanti ganhando destaque, o clube alviverde está diversificando suas fontes de renda e construindo um cenário mais sólido para o futuro. A administração financeira responsável tem permitido que o clube supere as expectativas e mantenha suas finanças sob controle, mesmo diante de desafios.