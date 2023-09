Alemão projeta ascensão do ABC na Série B: "Não podemos baixar a guarda"

O ABC vive um momento complicado na temporada 2023. O alvinegro de Natal ocupa a lanterna da Série B e não vence desde o dia primeiro de julho. Para se salvar do rebaixamento e continuar na segundona em 2024, a equipe nordestina conta com a força e experiência do lateral Jucimar José Teixeira, mais conhecido como Alemão. O defensor de 33 anos, no entanto, busca se recuperar de lesão para voltar a defender e fortalecer as cores do Alvinegro Potiguar.

"É um período muito difícil para nós todos, não é fácil sair de uma fase na qual a gente tenta, tenta e não consegue, mas não podemos baixar a guarda, pois, matemáticamente, ainda é possível. Sou um jogador que me doo ao máximo e tenho ajudado quando em campo estou. Espero poder ajudar nessa minha volta", disse o jogador.

Nas últimas duas partidas em que esteve em campo, Alemão contribuiu para que o ABC somasse quatro pontos na luta pela permanência. Ao longo do torneio, o lateral-direito esteve em campo em sete partidas, todas como titular. O jogador comentou sobre a evolução e entrega da equipe. O atleta também falou sobre o que o torcedor pode esperar deste seu retorno.

"Na minha opinião vejo entrega, porém não está sendo o suficiente. Temos que entrar em campo daqui em diante encarando cada jogo como se fosse o último da nossa vida! Assim podemos reverter essa situação".

"Muita entrega como sempre fiz e lutarei com todas minhas forças para salvar a equipe desse pesadelo que é rebaixamento! Respeito e Dignidade pela agremiação nunca faltará", finalizou.

Aos 33 anos de idade, Alemão acumula experiências e grandes conquistas no mundo da bola. O jogador com passagens por equipes tradicionais como Botafogo, Internacional e Portuguesa colocou um retorno a Série A como seu grande objetivo no momento: "Tenho em mente voltar a jogar mais uma série A. A luta continua sou experiente e posso chegar lá novamente!".

Contando com a garra e raça de Alemão, o ABC busca se afastar da zona da degola e permanecer na Série B em 2024. A equipe do Rio Grande do Norte se encontra na lanterna da competição, com 16 pontos e espera contar com este reforço na lateral para reverter sua situação.