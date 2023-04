Londrina bate ABC e estreia com vitória na Série B

Neste domingo (16), Londrina e ABC se enfrentaram no Estádio do Café, em confronto da 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com ambas as equipes tendo sofrido alterações antes do início da competição, os donos da casa souberam se impor e dominaram as ações, merecendo o triunfo.

Boas chances, más finalizações

O Tubarão assustou logo no início, com Hugo Cabral mandando por cima do gol logo aos 2 minutos. Após isso, o Londrina se manteve no campo de ataque com a posse de bola, mas pecava nas finalizações e principalmente no último passe.

Desta forma, o ABC conseguiu se segurar e aos 28 quase abriu o placar em cobrança de falta de Fábio Lima, defendida por Lucas Frigeri. Em seguida, Higor Leite teve boa chance de marcar para os donos da casa, mas finalizou fraco e recuou para Simão.

Na sequência, Jatobá teve chance clara dentro da área, mas finalizou mal e para fora. No final, Higor Leite tentou chute de longa distância, mas também errou o alvo.

Goleiros levam a melhor e salvação vem do banco

Repetindo a primeira etapa, Hugo Cabral teve boa oportunidade logo no início, dessa vez Simão operou um milagre e evitou o gol. logo após, Fábio Lima assustou novamente em cobrança de falta, com nova defesa de Lucas Frigeri. Pelo lado dos mandantes, Vinícius Barata saiu no mano a mano com Simão, que fez outra ótima defesa.

O arqueiro do Alvinegro Potiguar evitou o pior também em chute de Xandão com desvio. Contudo, o goleiro do ABC nada pode fazer quando dois jogadores vindos do banco adversário tramaram a jogada do gol. Clinton cruzou da direita e encontrou Diego Jardel, que se antecipou à marcação e tocou de cabeça no canto para marcar o único gol do jogo.

Classificação e próximos jogos

Com o triunfo, o Tubarão começa o torneio na 7ª colocação, e no próximo domingo (23) visita a Chapecoense. Já o Alvinegro Potiguar fica em 15° lugar, e volta a campo também no domingo, em casa, contra o Vitória. Antes disso, tem compromisso pelo Campeonato Potiguar na quinta-feira (20), contra o América-RN.