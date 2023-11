Vila Nova perde para o rebaixado ABC e continuará na Série B em 2024

Nesta tarde de sábado (25), foi disputada a última rodada de uma das séries B mais disputadas dos últimos anos. Briga na parte de cima pelo acesso e na parte de baixo para fugir do rebaixamento.

O Vila Nova foi até Natal, no Rio Grande do Norte, para enfrentar o lanterninha e já rebaixado ABC. O clube goiano dependia apenas de si para conquistar o tão sonhado acesso à Série A. Contudo, sob o comando de Thonny Anderson, quem venceu foi o Elefante.

Dois gols de Thonny e um contra de Rafael Donato, o ABC bateu o Vila pelo placar de 3 a 2 e, com isso, impediu o Colorado do Centro-Oeste de subir à elite do futebol brasileiro. Além do gol contra, o zagueiro Rafael Donato fez os gols do Tigrão.

Domínio do ABC

Só a vitória interessava ao Tigre e por isso eles foram para cima do ABC para tentar abrir o placar. No primeiro minuto, o goleiro Michael do time nordestino trabalhou pela primeira vez e cortou o escanteio cobrado dentro da área. Sem Igor Henrique, o técnico do Vila, Higo Magalhães, colocou Neto Pessoa no lugar de Igor.

Já do lado potiguar, Matheus Anjos sentiu logo no comecinho e foi substituído por Thonny Anderson. Foi dos pés dele que saiu o primeiro gol do jogo, Thonny cobrou a falta aos 14 minutos com muito perigo e o zagueirão Rafael Donato acabou desviando contra o próprio patrimônio. Após conferência do VAR, o tento foi confirmado.

Nada mudou para o Tigre, a equipe foi até o nordeste apenas precisando do triunfo para subir de divisão. O problema foi que o Colorado sentiu o gol e não conseguia impor seu ritmo habitual de jogo, só demonstrava perigo nas bolas paradas.

Donato tentou se redimir do gol contra, mas acabou furando de forma bizarra. O ABC surpreendia bastante e jogava bem, fechou os espaços do Vila e controlando o jogo no meio de campo. Destaque para o camisa cinco Thonny Anderson que serviu como um maestro nesse duelo.

Tanto que aos 41 minutos, ele apareceu de novo e aumentou a vantagem para o alvinegro potiguar. Contra-ataque puxado por Romário que tentou um passe em profundidade e Eduardo Doma tirou para o lado. A bola sobrou nos pés de Thonny Anderson livre de marcação que avançou e encheu o pé esquerdo sem chances de defesa para Denis Jr. Excelente primeiro tempo do ABC e péssima partida do Vila Nova, em uma das mais importantes da história do clube.

Depois de sete minutos de acréscimos, o juiz encerrou a primeira etapa de um domínio nordestino na última rodada da Série B. Apesar do placar,o Colorado goiano possuiu as melhores estatísticas. 55% de posse de bola e SETE finalizações, porém nenhuma na direção do gol. Com os resultados de momento, o Tigre estava saindo do G-4 e precisava urgentemente virar o confronto no segundo tempo.

Não deu para o Vila

Com a urgência de buscar o resultado, Higo Magalhães promoveu duas alterações, curiosamente em ambas as laterais. Marcelinho e Gelado para as entradas de Diego Renan e João Lucas. No minuto cinco, Juan Christian recebeu pelo lado esquerdo e, em sua típica jogada individual, cortou para dentro e bateu rasteiro para defesa tranquila de Michael. Outra boa chegada do Colorado goiano, Juan cruzou e Neto Pessoa de cabeça acabou parando no zagueiro Jonnathan.

O tempo era inimigo do Vila Nova, por isso o comandante da equipe promoveu mais duas mudanças: Everton Brito entrou na vaga de Ronald e Henrique Almeida no lugar de Neto Pessoa. Contudo, quem quase marcou foi o ABC. Contra-ataque puxado por Thonny Anderson que acionou Welliton partindo antes do meio de campo, o camisa 31 correu, invadiu a área e na hora da finalização foi travado por Rafael Donato em uma excelente recuperação.

Denis Jr. salvou o Tigre! Grande jogada do ABC até Randerson chutar para um milagre do goleiro adversário. O Vila respondeu a altura com mais uma excelente kogama de Juan Christian que também parou na defesa do goleiro. Aos 34 minutos, o zagueiro Rafael Donato foi até a grande área e virou centroavante. Em uma grande cabeçada, ele venceu Michael e diminuiu o placar.

O Tigre então foi para o tudo ou nada. O árbitro da partida deu 11 minutos de acréscimos e aos 48, Eduardo Doma cometeu pênalti no atacante do ABC. Thonny Anderson foi para a cobrança e fechou a conta no placar. O Vila Nova que dependia apenas de si, acabou sendo derrotado para o lanterna e permanecerá na Série B em 2024.

Depois do terceiro gol do Alvinegro Potiguar houve muita confusão na torcida do Vila Nova e precisou da intervenção policial. Ao todo foram sete minutos parados e retomados posteriormente. O zagueiro artilheiro Rafael Donato ainda teve tempo de fazer o terceiro dele no jogo (o segundo do lado certo), mas não foi o suficiente para a conquista do acesso.

Tabela

Acabou a Série B mais disputada de todos os tempos. Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense subiram à Série A. O ABC que já havia caído há um bom tempo permaneceu na lanterna e empurrou para a terceira divisão o Londrina, Sampaio Corrêa e Tombense. O Vila Nova terminou a competição na 8º colocação.