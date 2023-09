Brasil vence Peru fora de casa em jogo de pouca inspiração

Nesta terça-feira (12), Peru e Brasil se enfrentaram no Estádio Nacional em Lima. A Seleção Brasileira levou a melhor com o placar magro, 1 a 0. A partida era válida pela segunda rodada da Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro tempo de jogo começou muito amarrado e com muitos erros de passes, dessa maneira, houveram poucas chances de gol. Pouco a pouco a Seleção Brasileira dominou e impôs seu jogo. Richarlison e Raphinha chegaram a marcar, mas foram, ambos, anulados pelo VAR.

No segundo tempo, o time de Diniz não voltou com a mesma intensidade e errava muito passes. Sem muita inspiração o treinador brasileiro tentou colocar Gabriel Jesus que pouco conseguiu ajudar na frente. No final, Gabriel Martinelli saiu do banco e fez boa jogada para ganhar o escanteio. Neymar cobrou e o zagueiro Marquinhos cabeceou para abrir o placar.

Domínio do VAR

O começo da partida foi dominado pela forte marcação e com poucas chances claras de gol. Depois de 15 minutos, o Brasil conseguiu começar a colocar seu ritmo de jogo e sair mais de seu campo defensivo.

Aos 17, Casemiro encontrou um belo lançamento para Rodrygo por trás da zaga. O camisa 11 ajeitou para o meio para Richarlison, que driblou o zagueiro e ajeitou para Raphinha marcar. Porém o bandeira deu impedimento, com ajuda do VAR, no começo do lance após o passe de Casemiro.

Depois a Canarinho continuo com a pressão em cima dos mandantes. Após uma troca de passes na intermediária, novamente Raphinha cruzou para Richarlison cabecear para fora. Aos 37, Bruno Guimarães acertou ótimo cruzamento para o Pombo mandar para o fundo das redes. O lance foi para a revisão do VAR e depois de quase 10 minutos de revisão, o gol foi anulado por impedimento. Depois do gol anulado a Seleção pouco conseguiu armar boas jogadas e parava na forte marcação do Peru.

Gol no final para decidir

Após um bom primeiro tempo a seleção de Fernando Diniz não voltou bem depois do intervalo. O time errava muitos passes e pouco agredia o gol de Gallese. Só aos 26, com uma boa triangulação, Neymar serviu Raphinha que bateu forte para a defesa do goleiro. O jogo ficou muito amarrado e de pouquíssimas chances de gol.

Com as trocas feitas o Brasil melhorou, Martinelli entrou buscando jogo e depois de um lance individual conseguiu o escanteio. Neymar cobrou e Marquinhos desviou no primeiro pau para abrir o placar e decidir a partida.

Próximos confrontos e tabela

Com a vitória a Canarinho chega a seis pontos e acaba as primeiras rodadas das Eliminatórias em primeiro, com duas vitórias. O Peru, empatou sua primeira partida e perdeu assim terminando em sétimo com apenas um ponto.

Na próxima rodada das eliminatórias, que acontecem apenas em outubro, o Brasil volta a jogar em sua casa contra a Venezuela. Já o Peru irá enfrentar o Chile, jogando fora de casa.