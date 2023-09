Após ótima estreia, Seleção Brasileira vai ao Peru na segunda rodada das Eliminatórias

Nesta terça-feira a Seleção Brasileira enfrenta o Peru em Lima, no Estádio Nacional, às 23h (horário de Brasília). No Peru a partida acontece as 21h. O jogo é válido pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A Canarinho vem de uma vitória convincente contra a Bolívia. Na estreia de Fernando Diniz a seleção fez 5 a 1 diante de sua torcida e estreio muito bem. O evento do jogo ficou marcado quando Neymar fez o quarto do gol da partida, mas com isso passou Pelé na artilharia com a camisa amarela se tornando o maior goleador da seleção penta campeã do mundo.

Já o Peru chega em momento diferente. Na estreia a La Blanquirroja empatou com o Paraguai, jogando fora de casa, em um 0 a 0. Também com novo técnico, o treinador Juan Reynoso priorizou a defesa e uma maneira de atacar com transições rápidas. Isso deve voltar a se repetir novamente nesta terça contra o Brasil.

Em time que ganha não se mexe

Para a partida de hoje Fernando Diniz deve manter a mesma escalação que enfrentou a Bolívia na última Sexta. Dessa maneira o time pode ir a campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Mesmo saindo no final do jogo com uma possível lesão na coxa, o zagueiro Gabriel Magalhães fez exames e nenhuma lesão foi detectada. Com isso, o defensor do Arsenal será o titular ao lado de Marquinhos.

Os primeiros 30 minutos do treino foram fechados para a imprensa. Na parte aberta, o treinador focou bastante na saída de bola da equipe, principalmente no circulo central, treinando bastante os volantes. Além do trabalho tático, o técnico treinou jogadas ensaiadas em bolas paradas.

O zagueiro Marquinhos comentou em coletiva que não se espera um jogo fácil. A última partida entre os dois acabou com vitória brasileira em setembro de 2021, pelo placar de 2 a 1.

Para amarrar a empolgação

A Seleção Peruana vem na intenção de amarrar a empolgação dos brasileiros após a primeira rodada. Com um jogo mais defensivo e de pouca posse de bola, o Peru busca pelo menos mais um empate me casa. Para completar, Juan Reynoso não conta suas melhores peças a disposição, O zagueiro Carlos Zambrano, o meia Cueva e o atacante Gianluca Lapadula não devem ir para o jogo e o lateral advincula é dúvida. A única esperança é o atacante de 39 anos, Paolo Guerreiro.

Provável escalação: Gallese; Aldo Corzo, Miguel Araújo, Luis Abram e Trauco (Marcos López); Renato Tapia, Yotún, Andy Polo, Gonzales e André Carrillo; Paolo Guerrero.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistente 1: Diego Bonfa (ARG)

Assistente 2: Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)