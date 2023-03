Com equipe desorganizada, Brasil é derrotado por Marrocos em amistoso

Na noite deste sábado (25), Brasil e Marrocos se enfrentaram em uma partida amistosa, no estádio Ibn Babouta, na cidade de Tangier (Marrocos), às 19 hrs. O jogo qual terminou com resultado negativo para a selação brasileira, perdendo o jogo por 2x1.

Os gol da partida no lado brasileiro foi marcado por Casemiro, e por parte da seleção marroquina, Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri marcaram os gols da equipe vencedora.

Escalações

Seleção Brasileira

Equipe definida! 💪🇧🇷



O treinador Ramon Menezes escalou a Seleção Brasileira para a partida contra o Marrocos.



🇧🇷 x 🇲🇦

📍Tânger (MAR)

⏰: 19h (BRA)

📺: Band, ESPN e no canal do @galvaobueno no YouTube.



Vem jogar junto com a Amarelinha! 💛 pic.twitter.com/RUiVbYvf7G — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 25, 2023

Seleção Marroquina

✅ Escalação da Seleção Marroquina! pic.twitter.com/b8Le2qoz4O — Lucas Wood (@Lucas_WoodPro) March 25, 2023

Com falta de entrosamento e gols perdidos, Brasil sai atrás no placar

Na primeira etapa se pôde ver diversas chances criadas das duas equipes, com ênfase na equipe do Marrocos, que após um gol anulado de Vini aos 27 minutos, contrariando o padrão, não se apequenou e tomou o jogo para si.

E logo na jogada seguinte ao gol anulado, mais precisamente aos 28 minutos, três jogadores marroquinos cercaram o lateral brasileiro Emerson Royal, e roubaram a bola no seu campo de defesa, e aproveitando a equipe brasileira desorganizada, a equipe mandante encaixou um conta-ataque veloz, que chegando aos pés do meio campista El Khannouss, aproveitou o espaço, e conseguiu fazer um cruzamento certeiro para Boufal, que com calma e categoria, girou em cima dos zagueiros e chutou no cantinho, sem chances para Weverton.

Após o gol marcado, a seleção brasileira, tentou, criou chances, porém não teve êxito, e foi para o intervalo com desvantagem no placar.

Seleção canarinho se recompõe, mas não é o suficiente

Brasil se recompõe, porém não é o suficiente Foto: Reprodução/CBF

Em 2a etapa mais disputada, a equipe do Brasil após muita insistência, e três substituições, aos 67 minutos, após jogada trabalhada do Brasil, a bola sobra com o volante Casemiro, que arrematou de fora da área, e contou com falha o goleiro marroquino para que o Brasil empatasse o jogo e entrasse novamente na partida.

Porém, com o passar do segundo tempo, ficou nítida a falta de entrosamento da equipe brasileira, que errava muitos passes e encaixava poucas jogadas de efeito.

E nesse meio tempo, a equipe africana aproveitou para se aplicar um bom futebol organizado, e por conta da boa atuação da equipe, aos 79 minutos de partida, os marroquinos elaboraram uma jogada de ataque, em que chegou primeiramente aos pés de Attiyat Allah, que efetuou um cruzamento na área brasileira, que passa diretamente por Éder Militão, que não consegue cortar a bola, sendo assim, a bola chega em Sabiri, que bateu de primeira, e novamente, sem chance para Weverton. E assim, sacramentando a vitória da equipe mandante.

Camisa especial, para uma pessoa especial!

Na partida de hoje, juntamente com a estreia do atacante Rodrygo com a camisa 10 da amarelinha, todo o elenco brasileiro teve o nome de Pelé, nosso rei, estampado em suas camisas, em forma de homenagem a tudo que ele fez pelo nosso futebol.

Com homenagem ao Rei Pelé, a casa já está pronta



19 horas (horário de Brasília), a bola vai rolar.



Ingressos esgotados e promessa de grande jogo.



Brasil x Marrocos



Vamos juntos! Com a benção do Rei



📸: Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/qAgqp9vJVQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 25, 2023

Próximos Compromissos

Brasil

O Brasil ainda não tem data e nem adversário definido para próximos amistosos, porém, recentemente foram divulgadas as datas e adversários das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 da América do Sul. No qual a seleção brasileira tem seu primeiro confronto contra a equipe do Peru, em setembro deste ano. A partida será realizada no Brasil, com a cidade e estádio ainda a definir.

Marrocos

A equipe do Marrocos têm seu próximo confronto em partida amistosa, contra a seleção do Peru, na próxima terça-feira (28), no estádio Cívitas Metropolitano, na cidade de Madrid, as 16:30.