Felipão exalta vitória e projeta: “O nosso ideal é chegar entre os classificados da libertadores”

Na noite deste sábado (16) em partida válida pela 23° rodada do Campeonato brasileiro, o Atlético-MG venceu o atual líder do campeonato, Botafogo, por 1 a 0. Após a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari falou sobre essa dura vitória e elogiou bastante seus atletas.

Coletiva

Após uma dura sequência no início de trabalho, chegando a passar dois meses sem vencer, Scolari falou um pouco sobre essa fase complicada e agradeceu o voto de confiança dado pelo clube.

“Levou tempo, leva mais do que o normal. Se a gente tivesse feito pré-temporada, quem sabe seria um pouco diferente. Leva um pouco mais. Nesse levar um pouco mais, no Brasileiro, nove rodadas pontuar três, quatro, cinco pontos é horrível. Felizmente a direção entendeu que o trabalho estava sendo feito de forma razoável para boa e nós estamos conseguindo dar um reequilíbrio na forma que o Atlético joga atualmente”.

Ao ser perguntado sobre a evolução do meia Pedrinho, Felipão elogiou bastante e confirmou que ele virou titular pelo bom desempenho.

"É fruto de uma oportunidade que foi dada ao Pedrinho e ele aproveitou. Ele se mostrou qualificado para fazer a ligação e trabalho que precisava ser feita por um jogador de meio. Ele está jogando muito bem, se dedicando, corrigindo algumas questões de marcação. O resto ele tem de sobra. Ganhou a posição e está sendo útil".

O autor do gol, atacante Paulinho, foi bastante exaltado pelo treinador do galo.

"Eu digo que o Paulinho é um dos jogadores maios inteligentes que o futebol brasileiro tem. Algumas pessoas podem não gostar, não posso fazer nada quanto a eles".

Na sequência o comandante destacou as qualidades do camisa 10 do Galo.

"É um jogador que trabalha tanto do lado direito, quanto do lado esquqerdo. E hoje fez um gol de 9".

Scolari também fez questão de lembrar a análise que fez sobre o Botafogo em 2022, quando ainda treinava o Atlético-PR.

”Conseguir uma vitória contra o líder hoje é muito difícil. As pessoas podem não lembrar, mas ano passado, quando eu dirigia o Athletico, eu disse que o Botafogo esse ano seria uma equipe muito boa, de muita qualidade. E não por acaso é o líder”.

Agenda

O Atlético volta a campo no próximo sábado (23), às 21h, diante do Cuiabá, mais uma vez na Arena MRV, em partida pela 24ª rodada do Brasileirão.