Paulinho marca e Atlético-MG vence Botafogo na Arena MRV

No encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (16), o Botafogo foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0 e sofreu o seu terceiro revés consecutivo com Bruno Lage (duas derrotas pelo Brasileirão e uma pela Sul-Americana).

O jogo ficou marcado pela falta de criação entre as equipes e um gramado muito irregular na Arena MRV. No entanto, o Galo conseguiu, aos poucos, encontrar mais espaços e criar soluções durante a partida até chegar ao gol da vitória marcado pelo atacante Paulinho.

Com a vitória, o Atlético-MG alcançou 34 pontos na tabela de classificação, conquistando a nona posição na tabela do Brasileirão. Enquanto isso, o Botafogo permanece estagnado com 51 pontos, apenas sete à frente do vice-líder Palmeiras (44)

Falta de produção ofensiva nas duas equipes

Diferentemente das expectativas iniciais, o primeiro tempo na Arena MRV ficou marcado pela falta de emoções, com um problema considerável na criação dos meio-campistas para as duas equipes. Justamente por isso, as melhores oportunidades surgiram em lances de bola parada.

O Botafogo começou trabalhando melhor a posse de bola nos primeiros dez minutos, mas foi o Galo quem ameaçou primeiro aos 10 minutos. Maurício Lemos cobrou falta com enorme categoria e obrigou uma grande defesa de Lucas Perri, com a bola ainda resvalando no travessão antes de sair.

Aos poucos, o Atlético-MG obteve um melhor controle do meio-campo, e o líder do campeonato não conseguiu mais chegar ao campo ofensivo. Aos 29 minutos, após a cobrança de escanteio, Pedrinho dominou o rebote e cruzou na segunda trave, mas Bruno Fuchs não alcançou a bola na finalização.

No último lance de algum perigo do primeiro tempo, Paulinho aproveitou um cruzamento da pequena área para vencer a disputa aérea, mas cabeceou para fora. Diferentemente de outras partidas, o Botafogo deixou o primeiro tempo sem nenhuma finalização no alvo.

Atlético-MG cresce no segundo tempo, e Botafogo reclama de gol anulado

Além do fraco desempenho em mais um jogo sob o comando de Bruno Lage, o retorno para o segundo tempo contou com outra notícia negativa para o Botafogo. Lucas Perri sentiu a lombar após uma trombada na etapa inicial e foi substituído por Gatito Fernández.

A falta de intensidade nas duas equipes continuou persistente após o intervalo, mas o Atlético-MG conseguiu criar mais chances reais de gol. Aos 11 minutos, Kardec entregou de calcanhar após uma bela troca de passes buscando Paulinho, que chutou firme e parou em uma grande defesa do goleiro alvinegro.

Bruno Lage tentou modificar a estrutura da equipe com as entradas de Luis Henrique e Diego Costa nos lugares de Junior Santos e Tiquinho. No entanto, a situação em relação à falta de criação permaneceu, com muitos erros técnicos e nenhuma finalização no alvo.

Depois de crescer aos poucos no segundo tempo, o Atlético-MG finalmente marcou o gol da vitória aos 35 minutos, com o artilheiro da Arena MRV. Pedrinho deu um belo lançamento para Paulinho bater na saída de Gatito e abrir o placar no jogo.

Na tentativa de resposta, o Botafogo chegou a buscar o gol de empate aos 43 minutos, com Diego Costa finalizando após a bola resvalar em Maurício Lemos dentro da área. O gol foi anulado por impedimento em um lance polêmico que não foi revisado pelo árbitro Ramon Abatti Abel.

Sequência

Na próxima rodada do Brasileirão, o Atlético-MG atuará novamente na Arena MRV no sábado (23), às 21h (horário de Brasília), diante do Cuiabá. Enquanto isso, o Botafogo terá pela frente o Corinthians nesta sexta-feira (22), às 20h, em um duelo na Neo Química Arena.