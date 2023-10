Promessa do Vila, Rian comenta sobre oportunidades recebidas em 2023: "Ano de muito aprendizado"

Ainda sonhando com um acesso a Série A em 2024, o Vila Nova tem uma grande joia para o futuro. Trata-se da promessa Rian Pacheco, de apenas 19 anos.

Nascido em 2004, o lateral direito do Tigre passou a receber oportunidades nesta temporada e já disputou 7 partidas na Série B, com média de 42 minutos por jogo, tendo um planejamento para adaptá-lo aos poucos ao futebol profissional, sem queimar etapas e visando lapidar uma joia do clube e do futebol brasileiro.

Em entrevista exclusiva a VAVEL Brasil, Rian comentou sobre as oportunidades e projetou a próxima temporada no Vila.

"Fico muito feliz em poder ter ganhado minutos na equipe principal e está sendo um ano de muito aprendizado e de novas experiências e com certeza um ano de realizações profissionais", disse o jogador.

O jovem também ressaltou sobre como foi lidar com este crescimento e com as oportunidades recebidas ao longo da temporada.

"Estou lidando muito bem e com ajuda dos meus companheiros de equipe facilita esse processo e sempre procurei aproveitar e desfrutar ao máximo as oportunidades que tive esse ano", completou.

Titular em duas ocasiões durante o Campeonato Brasileiro da segunda divisão em 2023, Rian também respondeu sobre como os minutos e as experiências dentro de campo impactaram dentro de suas características como jogador e na sua vida pessoal.

"Tenho certeza que evolui bastante, tanto profissionalmente assim como em todos os outros aspectos da minha vida. Sobre os jogos, estou mais confiante, consigo tomar melhores decisões e pensar melhor o jogo, e com certeza muito mais a evoluir nesse quesito".

Empolgado com o que vem pela frente, o prdígio do clube de Goiânia ainda projetou o futuro e a próxima temporada. Para o lateral, o ano de 2023 se resume em aprendizados e 2024 será uma grande oportunidade para mostrar seu futebol para o torcedor vilanovense: "Esse ano está sendo um ano de muito aprendizado, e em 2024 espero ter uma regularidade maior, e pôr em prática tudo o que estou aprendendo ao longo desse ano", fianlizou.

Com Rian Pacheco a disposição, o Vila Nova enfrenta o Guarani, em confronto direto, no próximo sábado (07), às 18h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, no interior de São Paulo. Com 47 pontos somados, o Colorado Goiano está seis do Bugre, justamente o primeiro clube do G4.