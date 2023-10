Vila Nova empata com Chapecoense em jogo marcado por erro de arbitragem na Série B

Em duelo de opostos na tabela do Brasileirão Série B neste domingo (1), o Vila Nova não conseguiu aproveitar a estreia de Lisca e apenas empatou sem gols diante da Chapecoense, no Serra Dourada, em duelo válido pela 30ª rodada.

Com o resultado, o Vila Nova segue sem vencer há três jogos com 47 pontos na tabela de classificação, seis pontos atrás do Guarani, que ocupa a 4ª colocação. Por outro lado, a Chapecoense foi a 29 pontos e segue na zona de rebaixamento, em 16º lugar.

Primeiro tempo com grave erro de arbitragem

Mesmo jogando como visitante, a Chapecoense tentou surpreender o Vila com uma pressão inicial que resultou em grande finalização de Marcinho dentro da grande área, mas o goleiro Dênis Júnior fez uma ótima defesa.

Em outra grande oportunidade, Victor Ferraz desperdiçou a melhor chance do primeiro tempo aos 10 minutos ao acertar a trave depois de receber na pequena área um passe preciso.

O Vila Nova equilibrou as ações na sequência do primeiro tempo e Airton foi exigido aos 26' após cabeceio livre de Rafael Donato dentro da área. Mas o que realmente marcou a partida foi o lance aos 32 minutos.

Caio Dantas impediu a saída da bola pela lateral, avançou e tocou para Guilherme Paredes abrir o placar após duas tentativas. No entanto, a arbitragem assinalou saída de bola de forma errônea antes do gol e o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz anulou sem a assistência do VAR.

Segundo tempo travado e sem grandes emoções

Diferentemente das alternâncias do primeiro tempo, a etapa complementar lembrou mais o estilo de Série B com mais faltas e um jogo mais travado por ambas equipes.

A melhor oportunidade veio aos 19' depois que Juan Christian arriscou de dentro da área e colocou o goleiro Airton para trabalhar e evitar o gol. Na reta final, o Vila Nova tentou pressionar a Chapecoense mas não conseguiu a vitória.

Mesmo sendo a estreia de Lisca, a torcida não perdoou o terceiro empate seguido e cantou "time sem vergonha" após o apito final de uma partida marcada pelo erro de arbitragem no primeiro tempo.

Sequência

Na próxima rodada, a Chapecoense terá pela frente o ABC na quinta-feira (5), a partir das 19h15, na Arena Condá. Enquanto isso, o Vila Nova visita o Guarani no sábado (7), ás 18h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).