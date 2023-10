Destaque do SKA Brasil, Marcus Uberaba comemora artilharia na temporada

O atacante Marcus Uberaba, do Ska Brasil Sub 23, vem chamando atenção pelo seu desempenho durante os jogos na temporada. Atualmente, o jovem é um dos atletas que estão em visibilidade no setor ofensivo do Ska. No último Campeonato Paulista, o jogador balançou as redes em 14 oportunidades em 20 delas, além de contribuir com uma assistência.

Foto: Ska

Titular absoluto, o atacante atuou por 90 minutos completos e tem a média de quase 100% de aproveitamento entre os titulares. Em 23 duelos pelo Ska, o jovem jogador atuou em 20 nas quatros linhas. Diante disso, o atleta celebrou o bom momento que teve na temporada e, especialmente, pelo ótimo números individuais:

“Os bons números na temporada são por ter trabalhado na temporada. Além do meu mérito próprio, também agradeço o treinador, a comissão técnica e meus companheiros, graças a eles que tive esse retorno esportivo com gols ajudando toda a equipe”, comentou Uberaba.

Com média de 0,7% de gols e 1.712 minutos em campo, Marcus Uberaba é um atacante é decisivo e com gols importantes, o jogador também precisa apenas de 96 minutos em campo no geral para balanças as redes. Os números, por sua vez, impressionam, e o jovem de 23 anos comentou sobre o feito na curta carreira:

“Estou feliz pela minha sequência, motivado também pelos números, é um dos melhores ano da minha curta carreira, tanto em jogos, como em gols, isso é fruto de muito trabalho, de muita entrega. O mais importante é se cuidar fora de campo, com boa alimentação, dormindo bem. Estou feliz e é dar continuidade, trabalhando firme para as coisas seguirem dando certo nas próximas temporadas”, finalizou o atacante.