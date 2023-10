Everson lamenta derrota para Coritiba em casa: "É um balde de água fria"

Neste domingo (08), o Atlético-MG enfrentou o Coritiba na Arena MRV em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O jogo terminou com uma derrota dolorosa para o alvinegro, que perdeu por 2 a 1, apesar de ter tido a oportunidade de vencer.

A vitória daria ao Atlético-MG o retorno ao tão almejado grupo de classificados para a Libertadores da América, e depois de três vitórias consecutivas na Arena MRV, o time de Felipão bateu na e sofreu sua primeira derrota na nova casa.

O primeiro gol da partida foi marcado por Hulk, que abriu o placar para o Galo. Porém Matheus Bianqui e Islam Slimani viraram o jogo para o Coritiba, que soube aproveitar as brechas na defesa atleticana e marcar no contra-ataque, garantindo os três pontos para a equipe do Paraná nos acréscimos do segundo tempo.

Everson expressa lamentação pela derrota mas valoriza a importância de parada para a DATA-FIFA



"É um banho de água fria. Se a gente ganha, iriamos subir bem na tabela. Teremos 10 dias para trabalhar visando o jogo difícil contra o Palmeiras. Fizemos o 1 a 0, mas empataram. Fomos ao ataque, e aproveitaram o contra-ataque" - avaliou o goleiro do Atlético.

Agenda atleticana



O Atlético agora se prepara para um confronto importante no Brasileirão, onde enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque no dia 19, às 19h (horário de Brasília). A rodada é crucial para o Galo caso queira retornar ao G-6, já que o alvinegro enfrenta um concorrente direto fora de casa. Para isso, a equipe comandada por Felipão terá 10 dias para trabalhar e se recuperar fisicamente, devido à parada do Campeonato Brasileiro por conta das rodadas das Eliminatórias da América do Sul.