Atlético-MG bate Inter no Beira-Rio e vence terceira seguida no Brasileirão

Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Internacional, no Beira-Rio, por 2 a 0. Hulk e Igor Gomes marcaram os tentos atleticanos.

Domínio colorado

O Inter, jogando em casa, tomou as iniciativas no começo do jogo. Nos primeiros 25 minutos, a equipe de Eduardo Coudet pressionou o Galo e controlou as ações, chegando a atingir mais de 70% de posse de bola, além de ter finalizado quatro vezes.

Mesmo com a equipe considerada reserva, o Colorado se manteve no ataque por toda a primeira etapa, dominando a equipe do Atlético. O Atlético sofreu com a postura adversária, não conseguindo desenvolver muitas ações ofensivas, assim, se manteve recuado todo o primeiro tempo.

Ao final da primeira etapa, a equipe da casa possuía 71% de posse de bola e nove finalizações, porém, sem precisão, não conseguiu o gol. Portanto, as equipes foram ao intervalo empatadas.

Quem não faz...

O Colorado voltou para a segunda etapa também em busca do gol do desempate. Mantendo a pressão, os donos da casa continuaram com grande posse de bola e o dobro de finalizações. Porém, a equipe parou na própria ineficiência do ataque e na grande atuação do goleiro Everson.

Desse modo, a bola puniu o Internacional. Aos 73, num lance rara felicidade, Hulk acertou um belo voleio após rebote do goleiro e abriu o placar para o alvinegro.

E logo aos 81, Igor Gomes (do Galo) ganhou do Igor Gomes (do Inter), e deslocou Keiller para sacramentar a vitória atleticana fora de casa, terceiro triunfo consecutivo.

Tabela

Com o resultado, o Internacional caiu para a 14ª posição, com 29 pontos. Já o Atlético, subiu para a 8ª colocação, com 40 pontos.

Calendário

O Inter volta a campo na quarta-feira (4) às 21h30 (horário de Brasília), quando recebe o Fluminense, no Beira-Rio, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no domingo (8) às 16h, quando joga o clássico contra o Grêmio, em casa.

Já o Atlético-MG, volta a campo também no domingo (8) às 16h, quando recebe o Coritiba, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.