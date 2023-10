Sem perder há cinco jogos, Atlético-MG encara Coritiba na Arena

Às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (08), o Atlético-MG recebe o Coritiba na Arena MRV. O embate entre as equipes é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Mineiro está em sétimo lugar com 40 pontos conquistados, e sonha com a entrada na zona de classificação para a Libertadores. Por sua vez, o Coxa segue na luta contra o rebaixamento para a segundona, atualmente o Alviverde é o último colocado na tabela do Brasileirão com apenas 17 pontos somados.

O Galo vem de cinco rodadas consecutivas sem derrotas, além de três triunfos seguidos. Em contrapartida, o Coxa Branca colocou fim a sequência de oito reveses sucessivos após vencer o arquirrival Athletico por 2 a 0 no último domingo (01).

No queda de braço válida pelo primeiro turno, o Atlético-MG levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Hyoran e Hulk, Robson Fernandes diminuiu para o Coritiba.

Felipão, Galo e Arena MRV, sinônimo de invencibilidade

O Atlético ainda não perdeu em seu novo estádio. Para o compromisso contra o lanterna da competição, a tendência é que Felipão mandará a campo força máxima.

Eduardo Vargas e Alisson seguem como os desfalques atleticanos, ambos por lesão. Apenas o lateral-direito Mariano e o meio-campista Rubens estão pendurados pelo lado do Galo.

Provável escalação: Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos, Guilherme Arana, Otávio, Battaglia, Pedrinho, Pavón, Paulinho e Hulk.

Em time que está ganhando, não se mexe

Thiago Kosloski deve manter a mesma base do elenco que mandou a campo no Atletiba, a única baixa será do meia-atacante Marcelino Moreno, o argentino terá de cumprir suspensão por receber o terceiro cartão amarelo no clássico. Robson está de volta após ter exercido a suspensão automática.

Fora o desfalque do camisa 10, o treinador do Coxa deve repetir a mesma formação inicial que utilizou no duelo contra o Furacão, que resultou no triunfo do Verdão.

Cinco ateltas estão pendurados pelo lado alviverde: Hayner, Rodrigo Pinho, Luan Poli e Hayner, são os jogadores com a "corda no pescoço" e podem se tornar perdas para o próximo compromisso do Coritiba.

Provável escalação: Gabriel, Natanael, Henrique, Kuscevic, Victor Luis, Willian Farias, Matheus Bianqui, Sebastián Gómez, Robson, Slimani e Diogo Oliveira.

Fique de olho no apito...

Confira a arbitragem para batalha entre Galo e Coxa.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - CE

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira - FIFA|CE

Assistente 2: Marcia Bezerra Lopes Caetano - RO

Quarto Árbitro: Wanderson Alves de Sousa - MG

VAR: Daniel Nobre Bins - FIFA|RS