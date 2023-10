Kethilyn Dias comenta expectativa para Copa-Rio Feminina Sub-20 com o Flamengo

No início do mês de outubro, precisamente no dia 2, foi realizado o sorteio do mais novo campeonato de base da Federação de futebol do Rio de Janeiro: a Copa Rio Feminina Sub-20. No início deste ano, já foi realizada a mesma competição, mas para a equipe profissionais, onde o Flamengo foi campeão. Dessa vez, serão as meninas de até 20 anos que irão competir.

Entre essas atletas, está a zagueira do Flamengo Kethilyn Dias, de 19 anos, que também disputou com o Flamengo esta competição com o time principal no começo da temporada. Além disso, Kethilyn também disputou neste ano o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20.

"Estamos muito felizes que teremos mais uma competição de base para nós. Isso mostra como o Flamengo vem investindo cada vez na base feminina e dando mais oportunidades para nós. Tenho certeza que vai ser uma competição com grandes confrontos", declarou a defensora.

O Flamengo terá seu primeiro confronto da Copa-Rio Sub-20 Feminina no dia 28, contra o Botafogo, às 15h.