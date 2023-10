Deyverson perde chance, se envolve em polêmica com torcedores e é retirado de entrevista por staff

O jogo que ocorreu neste sábado (14), na Arena Pantanal, entre Cuiabá e Cruzeiro, terminou em um empate sem gols, mas não sem polêmicas. Isso porque o atacante Deyverson, protagonista de uma grande chance perdida no fim da partida, se viu no centro das atenções não apenas pelo lance crucial, mas também por um certo desentendimento com a torcida.

Apesar das tentativas durante os 90 minutos, O Cuiabá não conseguiu balançar as redes contra o Cruzeiro. O clube mato-grossense teve em Deyverson uma das melhores oportunidades para marcar, mas o atacante não conseguiu converter, desperdiçando uma chance que poderia ter mudado o rumo da partida.

Deyverson x Torcida

Após o apito final, Deyverson foi alvo de críticas dos torcedores do Cuiabá. Aparentemente irritado com as provocações vindas das arquibancadas, o jogador mostrou nove dedos em direção à torcida, indicando os nove gols que marcou no campeonato brasileiro deste ano. Essa atitude não foi bem recebida pelos espectadores presentes no estádio.

O atacante também não pôde dar entrevista pós-jogo para explicar todo o imbróglio

A situação ficou ainda mais tensa quando Deyverson tentou se explicar em uma entrevista pós-jogo. No entanto, o técnico do Cuiabá, Antonio Oliveira, proibiu o jogador de falar com a imprensa, pedindo que ele se retirasse. A atitude do treinador sugere que há questões internas a serem resolvidas dentro da equipe.

A escolha da assessoria do Cuiabá para a entrevista pós-jogo recaiu sobre Raniele, enquanto Deyverson foi impedido de se manifestar sobre o incidente e sua performance no campo.

Agenda

O próximo desafio do Dourado será no Paraná, onde enfrentará o Coritiba fora de casa, às 20h (horário de Brasília) da próxima quarta (15). Este episódio levanta questões sobre a relação entre Deyverson, a torcida e a comissão técnica do Cuiabá. Enquanto o time segue em sua jornada no campeonato brasileiro, será interessante observar como esses eventos recentes irão impactar o desempenho e o espírito da equipe nas próximas partidas.