Na briga contra o Z-4, Cuiabá e Santos se enfrentam pelo Brasileirão

O Cuiabá recebe o Santos neste domingo (2), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A redonda vai rolar nos campos verdes da Arena Pantanala partir das 18h30 (de Brasília). A partida será um confronto direto contra a possível vaga para a série B do ano que vem, em caso de derrota o Cuiaba pode entrar no Z-4 do Campeonato já nessa rodada.

Cuiaba buscando não entrar no Z-4

Vindo de duas derrotas seguidas, o Dourado precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O Cuiabá ocupa a 16ª colocação, com 12 pontos somados. O Santos, por sua vez, aparece em 13º, com um ponto a mais.

O zagueiro Alan Empereur e o volante Fernando Sobral, que receberam o terceiro cartão amarelo, desfalcam o time. O técnico português António Oliveira, expulso contra o Vasco, também não estará lá. Quem comanda o time neste domingo é o auxiliar Bruno Lazaroni. O lateral-direito Matheus Alexandre, que ficou de fora no jogo do Rio por suspensão, volta a ser opção.

A preparação para o duelo contra o Santos se encerrou neste sábado, com treino tático realizado na Arena Pantanal, palco da partida. A partida deste domingo tem um retorno mais do que especial. Recuperado de uma cirurgia no joelho direito, o lateral-esquerdo Uendel volta a ser relacionado para um jogo, após quase um ano afastado dos gramados para recuperação clínica e física.



Provável escalação do Dourado : Walter; Raniele, Marllon, Alysson e Rikelme; Filipe Augusto, Ceppelini e Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson.

Fala, Denilson

O meia Denilson deu coletiva dos lados do Dourado exaltando o quanto será uma partida de muito valor para ambos os clubes, além de flar muito sobre a confiança dos atletas do clube. “Vai ser um jogo difícil, muito competitivo. Estamos bem, fazendo bons treinamentos e com a mente boa para buscar a vitória na Arena”,

Santos precisa vencer para se afastar do Z-4

Em atividade feita em Cuiabá, o técnico Paulo Turra definiu a sua equipe titular para enfrentar o Dourado.Com uma grande novidade, a presença de Luan Dias no lugar do afastado Soteldo.

Turra trabalhou a equipe num 4-4-2, com João Lucas e Gabriel Inocêncio nas laterais. O ataque alvinegro será composto por Mendoza e Marcos Leonardo que tentarão acabar com a sequência de 11 partidas sem vitórias.



Será o primeiro jogo de Paulo Turra no comando do peixe pelo Campeonato Brasileiro. Na estreia, a equipe ficou no empate por 0 a 0 com o Blooming (BOL), em partida de despedida do peixe da Copa Sul-Americana.



Provável Peixe: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo e Mendoza

Fala, Diretoria

No último sábado a diretoria do Peixe emitiu nota sobre a situação do atacante Soteldo que não irá a campo contra o Cuiaba, além de não darem coletiva. "Em decisão conjunta da diretoria e da comissão técnica, o atacante Soteldo passará a treinar em separado do grupo principal. O jogador foi notificado neste sábado (1º) e nem viaja com o elenco para o jogo diante do Cuiabá "