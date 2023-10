Botafogo-Sp vence Novorizontino e encerra sequência de resultados ruins

Neste sábado (21), Botafogo-SP e Novorizontino se enfrentaram em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida foi disputada na Arena NicNet Eurobike.

Em uma partida que o placar não demonstrou a realidade, o Pantera abriu o placar com Osman ainda no primeiro tempo depois de muita pressão dos visitantes. O Tigre continuo com muito ritmo de jogo, mas não conseguiu igualar o marcador e viu Madruga fazer o 2 a 0 com um gol do meio campo. O volante foi indicado ao Prêmio Puskas com um gol de bicicleta e agora volta a fazer outro golaço, porém de muito longe.

Recontro com as vitórias

Em um primeiro tempo fraco, a primeira grande chance foi sair apenas aos 20 minutos, quando Geovane arriscou de longe e obrigou Matheus Albino a fazer a defesa. Aos 27, Aylon desviou de coxa, mas parou em Albino novamente. Aos 37, Matheus voltou a fazer milagre. Primeiro na cabeçada de Ronaldo e depois no rebote Aylon tentou novamente de cabeça, mas o goleiro defendeu com a cabeça e evitando o primeiro gol do Novorizontino. O Tigre seguiu tentando, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 45, em bola cruzada pelo lado esquerdo, Osman chegou batendo para abrir o placar. Nos acréscimos, Douglas Baggio ainda perdeu a chance do empate quando isolou a cobrança de pênalti.

Logo no início do segundo tempo Madruga fez uma pintura. O volante avistou o goleiro adiantado e do meio campo acertou um indo chute fazendo o gol que Pelé não fez. O Novorizontino seguiu pressionando, mas parava em uma tarde muito inspirada de Matheus Albino. Marlon, Rodolfo e Jenison perderam boas chances de marcar para os visitantes.

Tabela e próximos jogos

Com a vitória o Tricolor de Ribeirão Preto chega a 43 pontos, mas se mantém na décima segunda colocação. Na próxima rodada o time vai a Campinas enfrentar o Guarani, na próxima sexta-feira, às 21h30.

O Novorizontino com a derrota fica na sétima colocação com 53 pontos. Agora o time enfrenta o Ceará, dentro de sua casa, também na próxima sexta-feira, às 21h30.