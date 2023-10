Novorizontino e Tombense ficam no empate em jogo sonolento pela Série B

No anoitecer paulista deste sábado (14), Novorizontino e Tombense não saíram do zero no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 32ª rodada. Em uma partida com poucas oportunidades de gol, os goleiros de ambas as equipes se destacaram pelas defesas cruciais, principalmente na etapa final.

Primeiro tempo morno

A equipe do interior paulista começou indo para cima no início da partida, principalmente com Douglas Baggio. O camisa 7 chegou duas vezes seguidas e levou muito perigo ao gol adversário. Na primeira oportunidade ele aproveitou a saída errada de Kleiton, do Tombense, chutou de primeira na meia-lua e passou tirando tinta da trave esquerda do goleiro Felipe Garcia. Na segunda chance, Baggio pela ponta esquerda encheu o pé e a bola saiu por cima do gol, arrancando aquele UUHH da torcida do Tigre.

O Novorizontino não parou por aí, com 13 minutos foi a vez de Willean Lepo quase fazer uma pintura no Jorjão. Na entrada da área, o camisa 97 dominou, ajeitou e bateu colocado na gaveta, mas a finalização passou muito perto.

Com o domínio dos mandantes, o Tombense não conseguia sair para o jogo. A posse era toda dos paulistas, até que aos 25 minutos Kleiton fez boa jogada individual e recebeu uma falta perigosa. Na cobrança de Kevin, a bola passou com muito perigo do gol de Jordi e saiu em tiro de meta.

A partir dessa chance, a equipe de Tombos (MG) conseguiu ter um pouco mais de controle da partida e não sofria tanto na defesa. Fernandão chutou de fora e Jordi fez a defesa com tranquilidade. O primeiro tempo foi fraco tecnicamente, muitos erros de ambos os times e muitas faltas cometidas, 20 no total (11 do Novorizontino e 9 do Tombense). Depois de 5 minutos de acréscimos, o juiz encerrou a primeira etapa. O Tigre teve 56% de posse de bola e 10 finalizações ao todo, porém apenas 1 na direção do gol defendido pelo goleiro Felipe Garcia.

Goleiros garantem empate

O segundo tempo começou frenético, com menos de um minuto Felipe Marques teve a primeira finalização para o Novorizontino e quase inaugurou o marcador. O Tigre do Vale tentava recuperar o mesmo ímpeto do início do confronto, porém o alvirrubro mineiro melhorou a postura em campo.

E quase abriu o placar com Kevin, ele recebeu em profundidade no meio dos zagueiros do time paulista, saiu cara a cara com Jordi e chutou em cima do goleiro. O bandeirinha deu impedimento no lance, porém se saísse o gol provavelmente seria validado pelo VAR.

Com 12 minutos, o Tigre teve um bom contra-ataque puxado por Marlon, ele tocou para Douglas Baggio na esquerda que bateu de canhota obrigando grande defesa de Felipe Garcia. A partida continuava na mesma batida da primeira etapa, muitos erros de ambas as equipes e pouco futebol desenvolvido para gerar chances claras de gol.

Mais uma chegada do Tombense, Fernandão foi acionado pela esquerda e tocou para trás, na direção de Kleiton. O camisa 11 chutou à queima roupa para mais uma defesa de Jordi. Os técnicos tentavam mudar a dinâmica do jogo, mas sem sucesso. As equipes tinham chances, mas pararam nos goleiros.

Um grande exemplo disso foram as cabeçadas de Ronaldo, centroavante do Tigre do Vale. Na primeira ele cabeceou para fora, na segundo aos 47 minutos, ele parou na baita defesa de Felipe Garcia. O alvirrubro também parou em Jordi, nas finalizações de Keké e na de Marcelinho.

Tabela

Com o empate no placar, o resultado foi péssimo às equipes. O Novorizontino perdeu a possibilidade de entrar no G4 e ficou na 5º colocação com 53 pontos, ficando a um ponto do Guarani que ainda vai jogar na rodada. Já o Tombense continua no Z4 com 28 pontos na 18º posição, com uma diferença de 5 pontos para a Chapecoense, 17º colocado e de 6 pontos para a Ponte Preta, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Sequência

Agora as equipes já focam na próxima rodada, o Novorizontino terá um confronto paulista contra o Botafogo-SP no estádio Santa Cruz no próximo sábado (21). O alvirrubro receberá o Vila Nova no Almeidão, na quinta-feira (19).