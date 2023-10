Torcida do Santos esgota ingressos para partida contra o Coritiba

O Santos passa por uma temporada conturbada e delicada na qual a equipe luta contra um rebaixamento inédito em sua história. O Peixe, que vem de uma derrota histórica por 7 a 1 para o Internacional, está em uma seleta lista junto com o seu arquirrival São Paulo e o Flamengo, as únicas três equipes no futebol brasileiro que nunca caíram de divisão. Esse é um lema de muito orgulho à torcida alvinegra que vem fazendo grandes festas e demonstrando muito amor ao clube nessa fase difícil.

Nas últimas partidas, incluindo confrontos contra times como Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Bragantino e Coritiba, os ingressos se esgotaram rapidamente, mesmo com a equipe enfrentando dificuldades na temporada. Este fenômeno evidencia a fidelidade inabalável dos torcedores do Peixão, que continuam a apoiar o clube, independentemente dos obstáculos que possam surgir. A paixão dos torcedores não se limita apenas à compra de ingressos. Eles têm criado "corredores de fogo" nos estádios, criando uma atmosfera eletrizante;

Além dos jogos, os torcedores têm surpreendido o time com recepções calorosas nos treinos e aeroportos quando o time precisa viajar pelo Brasil para disputar os jogos do campeonato. Esses gestos de carinho reforçam o laço especial entre a torcida e a equipe, enfatizando que, independentemente dos resultados, o amor pelo Santos permanece inquebrantável.

O Santos sofreu uma punição depois da derrota no clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. Após os visitantes vencerem por 2 a 0, a torcida do Peixe atirou sinalizadores e objetos no gramado em forma de protesto diante do péssimo futebol apresentado pelo clube. O Alvinegro Praiano teve que jogar com os portões fechados e sem a presença do público em seu estádio. Desde então, os torcedores do Santos abraçaram o clube e vêm apoiando incondicionalmente.