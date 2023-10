Após derrota histórica do Santos, Marcelo Fernandes assume culpa e pede desculpas à torcida

Nesta tarde de domingo (22), o Santos foi derrotado pelo Internacional por 7 a 1, no Estádio Beira Rio. Essa foi a pior derrota do time na história do campeonato igualando 2005 quando perdeu para o Corinthians pelo mesmo placar. Resultado que atrapalha demais as pretensões da equipe na luta contra o rebaixamento inédito no Brasileirão.

Diante desse cenário, o treinador Marcelo Fernandes concedeu entrevista coletiva para comentar sobre a partida e sobre a atual situação do Santos.

"Primeiramente eu queria, não pelo meu nome, mas no da comissão e de todos os atletas, pedir desculpas ao nosso torcedor pelo o que aconteceu hoje. Foi um jogo completamente atípico de tudo o que fizemos nesses últimos quatro jogos, foi uma oscilação muito grande de todo o grupo. Estávamos todos bem cientes de tudo o que deveríamos fazer, infelizmente não foi uma tarde boa e aconteceu tudo isso. A responsabilidade é toda minha, os jogadores estão fechados, o dia foi muito difícil e só tenho que pedir perdão à torcida, é o mínimo a se fazer. Agora é levantar a cabeça, não podemos ficar remoendo. Da mesma forma que tivemos três vitórias seguidas e não me empolguei com nada, também não vou jogar a toalha com essa derrota, ela só vale 3 pontos como qualquer outra. Parabéns ao adversário que soube aproveitar as oportunidades, temos que esquecer o que ocorreu e pensar no Coritiba na quinta-feira (26)", comentou o técnico.

Ele também foi questionado sobre uma possível demissão pós vexame: "A pergunta não é para mim, você pode perguntar para o executivo (sobre possível demissão por conta do placar). Eu estou bem tranquilo e ciente de tudo que estou fazendo. Precisamos assimilar tudo o mais rápido possível para estarmos prontos para a próxima partida".

"O recado que deixo para a torcida é o mesmo de quando nós ganhamos do Bahia lá em Salvador (BA) : nós vamos lutar até o fim. Não está nada longe das nossas mãos, ainda faltam 10 jogos e vamos buscar 5 vitórias. Estamos todos juntos, a gente sabe o que precisamos fazer e vamos atrás disso. O torcedor sabe que vamos fazer o possível e o impossível para tirar o Santos desta situação e vamos conseguir", disse Marcelo Fernandes.

Por fim, ele ainda respondeu sobre problemas psicológicos que o Santos enfrenta nas partidas e concluiu: "Eu vejo que sim, nós tomamos um gol com um minuto e com vinte já estava 3 a 0. Então realmente baixou a guarda do time, tivemos dois jogos fora de casa onde saímos perdendo por 1 a 0 e conseguimos a virada (Bahia e Palmeiras). é triste ver o que aconteceu hoje pelo o que os jogadores estão querendo e trabalhando, mas realmente os gols no começo do primeiro tempo atrapalharam bastante".

Sequência

O Peixe terá uma sequência complicadíssima no Campeonato Brasileiro, iniciando na Vila Belmiro contra o Coritiba na próxima quinta-feira (26). Depois terá dois confrontos fora de casa, o primeiro no domingo (29) no clássico diante do Corinthians e o segundo irá até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo na quarta-feira dia 1 de novembro.

O Alvinegro Praiano está na 18ª colocação com 30 pontos conquistados e com apenas um ponto de diferença para o Goiás, primeira equipe fora do Z4.