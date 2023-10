Vladimir está fora do jogo do Santos por problema lombar e no ciático

Na noite desta quarta-feira (25) o Santos informou que o goleiro Vladimir Orlando apresentou quadro de dor lombar e no nervo ciático, com isso, o atleta não participou do treino no gramado do CT Rei Pelé nesta quarta-feira, 25 de Outubro. Porém, Vladimir já iniciou o tratamento na fisioterapia do Santos e seguirá em tratamento, o atleta não será relacionado para a partida contra o Coritiba, que ocorrerá nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro.

O goleiro foi titular na última partida do Santos, quando a equipe foi goleada pelo Internacional por 7 a 1. O arqueiro foi um dos principais criticados após a derrota, e a comissão técnica do clube estava até avaliando a possibilidade de colocá-lo como terceiro goleiro. Neste Campeonato Brasileiro, Vladimir participou de três jogos, sendo titular em dois, e sofreu 13 gols. Seu contrato com o Santos vai até dezembro de 2024.