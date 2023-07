Santos abre dois gols no placar, Botafogo reage e times empatam no Brasileirão

Na tarde domingo (23), o Santos recebeu, na Vila Belmiro, a equipe do Botafogo, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão 2023. O Peixão chegou a abrir 2 a 0 no placar, com dois gols de Marcos Leonardo, mas o Fogão buscou a reação no final da partida e empatou o duelo com Tiquinho Soares e Adryelson, fechando o placar em 2 a 2 na casa do alvinegro praiano.

Primeiro tempo

Foto: Divulgação/Brasileirão

O Botafogo começou com o domínio do confronto e estava cada vez mais próximo de abrir o placar. Aos 12 minutos, Tiquinho Soares dominou pela esquerda e arriscou de fora da área, mandando longe do gol. O Santos respondeu aos 20, com Dodi, que, também de fora da área, levou perigo à meta carioca.

Aos 23 minutos, o estreante Jean Lucas acionou Marcos Leonardo com lindo lançamento. O camisa nove recebeu, deixou Adryelson no chão e bateu pro fundo do gol na saída de Lucas Perri, abrindo o placar na Vila Belmiro com um golaço. Em seguida, Lucas Lima cionou Mendoza, que dominou na ponta da área e finalizou mal.

Após o gol, a equipe da baixada santista passou a ter o domínio da posse e controlar as ações do jogo. O time de Paulo Turra não sofreu defensivamente, mas ainda sim desmonstrava dificuldade de transformar o controle da bola em boas chances de gol.

O Fogão ainda saiu com uma baixa na primeira etapa. O atacante Luís Henrique caiu no gramado sentindo dores e foi substítuido chorando após deslocar o ombro. Victor Sá entrou em seu lugar.

Segundo tempo

O Botafogo voltou do intervalo buscando adotar uma postura mais ofensiva. Com a entrada de Segovinha, os cariocas criaram boas chances nos minutos iniciais. A primeira delas veio com Tiquinho, que recebeu cruzamento de Marçal e cabeceou para fora. Em seguida, o camisa nove recebeu dentro da área e foi desarmado com carrinho certeiro de Lucas Lima.

Aos oito minutos, Victor Sá recebeu dentro da área e bateu de primeira na saída de João Paulo, que fez grande intervenção para salvar o Peixe. Cinco minutos depois, o goleiro santista voltou a atuar em defesa segura após nova finalização de Sá. O capitão do alvinegro da Vila, no entando, ficou sentindo dores e foi substítuído as lagrimas por Vladimir.

A partida voltou a ter uma nova grande chance somente aos 32 minutos, quando Marcos Leonardo abriu o jogo para João Lucas, que recebeu na direita e arriscou um cruzamento. A bola passou por Mendoza e o Peixão perdeu a chance de ampliar. Três minutos depois, Marcos Leonardo completou cruzamento de Mendoza para as redes e ampliou a vantagem na Vila.

O Botafogo, no entando, respondeu rápido e Tiquinho Soares, aos 38, descontou para os líderes da competição. O artilheiro do Brasileirão recebeu de Janderson e, dentro da área, bateu firme na saída de Vladimir.

Três minutos depois, o Fogão seguiu na reação e empatou a partida com Adryelson, de cabeça, após linda cobrança de escanteio de Marçal. O camisa 34 subiu mais alto que todo mundo e testou com força no cantinho da meta santista.

Os donos da casa tiveram chance com Mendoza para retomar a liderança no placar, mas a bola foi travada pela defesa do Glorioso. Os visitantes respondiam com escanteios perigosos. Aos 50, Rodrigo Fernández salvou o Santos ao tirar cabeçada de Carlos Alberto em cima da linha, fechando o duelo entre paulistas e cariocas com um empate em 2 a 2.

Situação na tabela

Com o empate, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão, com 11 pontos de vantagem em relação ao Grêmio, segundo colocado. O Fogão tem 40 somados em 15 jogos disputados. Já o Santos chegou aos 17 e passa a ocupar o 14° lugar na tabela.

Próximos jogos

O Santos volta a campo no próximo sábado (29), às 16h, pelo Brasileirão, no Estádio do Maracanã. Por sua vez, o Botafogo medirá forças com o Coritiba, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no domingo (30), às 16h.