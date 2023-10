Diogo Mateus se revolta com arbitragem após derrota do Guarani: "Vergonha do que eles fazem"

Na noite desta sexta-feira (27), Guarani e Botafogo-SP se enfrentaram pela 34 rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time da casa saiu derrotado pelo placar de 1 a 0, e perdeu a chance de sair da partida no G-4 da tabela.

Na saída de campo, o capitão, Diogo Mateus reclamou da arbitragem, e principalmente da expulsão de seu companheiro de time, Lucão, aos 33 do primeiro tempo.

O VAR não chamou Maguielson Barbosa para revisão do lance do cartão vermelho direto, e o árbitro foi alvo de protestos da torcida e do elenco bugrino.

“A respeito da arbitragem, a gente se segura para não falar. Estávamos muito bem no jogo. Não era para vermelho, era no máximo para amarelo. Não era um lance de gol. A gente já teve problema lá em Salvador e o mesmo árbitro teve uma péssima atuação em Santos x Coritiba”.

“Eles saem dando risada da nossa cara. Estraga totalmente o jogo. Dá vergonha do que eles fazem. Para quê tem VAR? Não tem como sair de campo e não falar da arbitragem. Seria legal falar sobre o jogo, mas agora nos resta esfriar a cabeça e focar nos próximos jogos, mas a gente sempre entra em campo com um pé atrás, pensando: 'quem eles vão favorecer dessa vez?”.

Resto do jogo

Com um a menos na maior parte do jogo, o Guarani viu o Botafogo-SP dominar a posse de bola após a expulsão e apostou nos contra-ataques e bolas aéreas. A estratégia não deu certo, e o Pantera marcou aos 45 do segundo tempo para sair vitorioso.

Como fica?

Com a derrota, o Guarani completou o quarto jogo seguido sem vitória e caiu para a sexta colocação. ao quarto jogo sem vitória e cai na sexta colocação. O rival direto Novorizontino ultrapassou o Bugre, com 55 pontos, com a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, chegou aos 56 e entrou no G-4 provisoriamente.