Guarani marca no fim e arranca empate contra Vila Nova pela Série B

Guarani e Vila Nova se enfrentaram neste sábado (07), no Brinco de Ouro, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e a partida terminou empatada em 1 a 1 com gols de Pablo Thomaz para o Bugre, e Juan Christian para os colorados.

O campo molhado prejudicou o andamento da partida, mas o Vila Nova entendeu melhor o que pedia o primeiro tempo. Guarani saiu jogando com toques curtos, como é de costume, mas foi atrapalhado pela chuva. O time visitante não teve medo de atacar e acelerou os passes no momento certo. Aos 34 minutos, a estratégia deu certo e Caio Dantas encontrou Juan Christian na cara do gol para abrir o placar. O Bugre ainda pressionou depois de sair atrás, mas a defesa colorada foi instransponível.

Na etapa final, o time de Campinas continuou pressionando e buscando o empate. A zaga do colorado continuava impecável e tirava todas as bolas que chegaram na sua área. Apesar da pressão, somente aos 29 minutos da etapa complementar que o Bugre teve sua melhor chance. Diogo Mateus cruzou na cabeça de Lucão, mas Donato salvou o cabeceio quase em cima da linha. No rebote, Lucão chutou para fora.

Nos 15 minutos finais o jogo ficou amarrado, com o Vila Nova fazendo de tudo para segurar o placar, mas sem sucesso. Nos acréscimos, Diogo Mateus cruza na cabeça de Pablo Thomaz e o atacante escorou para o gol. O Bugre quase chegou a virada, com Iago Teles, mas a zaga colorada travou o chute e garantiu o empate por 1 a 1 ao apito final.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Bugre é o quatro colocado, com 54 pontos, mas vê Atlético-GO e Novorizontino encostarem na briga pelo acesso à Série A de 2024. Já o Vila Nova perde a chance de se aproximar do G-4 e permanece em décimo, com 48.

O Guarani voltará a campo no domingo (15), às 18h, quando enfrentará o líder Vitória, na Bahia. Enquanto o Vila Nova recebe o Botafogo-SP, em casa, na quarta-feira (11), às 21h30.