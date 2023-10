Guarani perde em casa para Botafogo-SP com gol no fim e se complica na briga pelo acesso

O Guarani recebeu no Brinco de Ouro da Princesa o Botafogo-SP, mas chegou a quatro jogos sem vencer na Série B 2023. O gol da vitória dos visitantes por 1 a 0 saiu no fim do jogo na noite desta sexta-feira (27), dando alívio pra equipe de Riberão Preto e garantindo a permanência na série B. O Bugre, por outro lado, se complica na luta pelo acesso.

Expulsão muda o jogo

O zagueiro Lucão acabou sendo expulso aos 33 minutos do primeiro tempo após matar o contra-ataque que era puxado pelo volante Madruga, o que prejudicou muito a equipe de Campinas, que fazia uma ótima partida até aquele momento.

O camisa 8 do Pantera ficaria cara a cara com o goleiro Pegorari quando foi derrubado por Lucão e o arbitro entendeu que era lance para expulsão. Mesmo assim, o Bugre conseguiu segurar o 0 a 0 até o final do primeiro tempo, graças a boas defesas do arqueiro.

Ainda no primeiro tempo, Bruno José perdeu uma ótima chance de abrir o placar para o Guarani. Depois de uma bela batida de fora da área do João Vitor, o goleiro Matheus Albino fez uma bela defesa, dando o rebote nos pés de Bruno, que finalizou por cima do gol.

Pantera vence com gol no fim

Os 45 minutos finais foram bem truncados e com chances para ambos os lados, mas o Pantera conseguiu se sobressair e marcou um gol salvador no finalzinho do jogo, com Toró.

Classificação e sequência

O Guarani estava em quinto na tabela, mas após essa derrota cai para sexto e vê o acesso ficando mais distante. A equipe campineira volta a campo na sexta-feira (3) contra a equipe do Londrina, fora de casa.

O Botafogo permanece na 12ª colocação e garante a permanência na Série B, com 46 pontos. A equipe de Riberão Preto entra em campo novamente no sábado (4) contra o Ceará, em casa.