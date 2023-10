Mirassol e Guarani ficam no empate pela Série B

Na noite desta sexta-feira (20), Mirassol e Guarani mediram forças no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia em confronto válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado sem qualquer bola na rede.

Com um ponto para cada lado, o Leão permanece na 7ª posição com 53 pontos somados. Pelo outro lado, o Bugre é o 5º colocado com 55 pontos na conta, mesmo número do Juventude, que fecha a zona de acesso para a divisão de elite.

Primeiro tempo para esquecer

A etapa inicial foi marcada pela falta de boas chances criadas por ambas as equipes. A única chegada que levou mais perigo ficou na conta dos visitantes.

Aos 19 minutos, o meia Bruninho estava com a ola dominada no lado esquerdo do campo de ataque e efetuou o cruzamento na área, Lucas Araujo desviou de calcanhar, mas mandou para fora.

Segundo tempo morno

As equipes voltaram do vestiário e as chances claras demoraram a aparecer. Com 19 minutos dos 45 minutos finais, foi a vez dos donos da casa apresentarem suas credenciais.

Na cobrança de falta pelo flanco direito da intermediária, a bola foi alçada na área para Guilherme Biro, que sem perder tempo tocou de perna esquerda para a pequena área, Rodrigo Sam até tentou se esticar para abrir o placar, entretanto o zagueiro chegou atrasado e a chance foi desperdiçada.

O Mirassol martelou e nos acréscimos conseguiu balançar as redes. Entrem tato, a jogada que originou o tento foi anulada, pois o atacante Julimar dominou com a mão.

De olho no calendário, torcedor!

Os comandados de Mozart voltam a campo no próximo sábado (28). O embate em questão será contra o Ituano, fora de casa. A bola rolará a partir das 15h30 (horário de Brasília).

A equipe treinada por Umberto Louzer jogará na sexta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília). Com o apoio de sua torcida, o Guarani receberá o Botafogo-SP.