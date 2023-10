Dorival quer evitar pressão de jejum como visitante e explica as mudanças: "Trabalho com uma equipe, não com 11 jogadores"

Na tarde deste domingo a equipe do São Paulo ficou no empate com o Athletico-PR, por 1 a 1, na Ligga Arena. Com isso, o comandante Tricolor concedeu coletiva de imprensa e comentou o que falta para o time vencer fora de casa e embalar na competição.

Mudanças de jogadores em relação a última partida

Questionado sobre as mudanças feitas do jogo contra o Palmeiras para o jogo de hoje, o treinador disse.

“Olha, eu trabalho com uma equipe, não com apenas 11 jogadores, eles têm consciência disso, estão todos preparados e o jogo de bom nível que fizemos hoje prova isso. Independente dos nomes que foram a campo, deram uma resposta muito positiva e eu fico muito satisfeito com isso. O São Paulo sempre foi um grupo desde a nossa chegada, que se vocês repararem, foram raras as escalações repetidas. Por isso, quero que todos estejam preparados para para que a qualquer momento entrem em campo, podendo render o seu melhor.”

Incômodo pela falta de resultados fora de casa

O treinador enxerga e reconhece a deficiência da equipe fora de casa, mas comenta que não deve colocar pressão no elenco na reta final do campeonato.

“É natural que incomode, são números e situações que você fica se batendo um pouquinho, mas entendo também que tudo que aconteceu ao longo desse período e a forma como conduzimos, se tivéssemos feito jogos muito abaixo dos adversários, aí sim causariam uma preocupação grande, mas não foi assim.”

“O número preocupa, mas não valorizamos tanto quanto falam. Para mim o mais importante é termos a postura que temos tido fora de casa, assim como em casa, com segurança e equilíbrio. Aqui, contra um adversário duríssimo, tivemos por muitos momentos essa postura, em outros o Athletico realmente acabou sendo superior”, completou o técnico.

Como fica?

O empate deixa o São Paulo na mesma posição que iniciou a rodada, décimo lugar, com 39 pontos somados. O Tricolor paulista volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Morumbi, às 20h (de Brasília).