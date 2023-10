Em jogo sonolento, Athletico e São Paulo ficam apenas no empate

O Athletico recebeu a equipe do São Paulo na tarde deste domingo (29), às 16h, na Ligga Arena,, em partida válida pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo até começou movimentado, com um gol pra cada lado antes dos 10 minutos iniciais, mas o placar acabou em 1 a 1 mesmo. Os gols foram marcados por Pablo, para o Furacão, e Pablo Maia, para o São Paulo.

Com o empate, o Athletico agora aparece na sétima colocação, com 49 pontos. Já o São Paulo permanece em décimo, com 39 pontos.

+ Botafogo recebe Cuiabá para fica mais perto do título do Brasileirão

+ Liverpool não tem trabalho, atropela Nottingham Forest na Premier League e segue na cola do líder

+ Manchester City bate o United no Old Trafford e fica a dois pontos do líder

Primeiro tempo tem dois gols logo no início

Os primeiros minutos da partida pareciam ser sonolentos, sem grandes chances, mas as equipes trataram de mudar esse cenário rapidamente. Aos sete minutos a lei do ex se fez presente. Vitor Bueno lançou na área, e Pablo apareceu livre para cabecear, abrindo o placar.

O São Paulo não se entregou, e três minutos depois, aos 10, Pablo Maia, também de cabeça, subiu bem após cobrança de escanteio e mandou pro fundo da rede, empatando o placar.

Depois, as duas equipes conseguiram realizar boas jogadas ofensivas, embora não tenham conseguido marcar mais gols. O Athletico apresentou períodos de domínio, assim como o São Paulo, mas os goleiros tiveram pouco trabalho na Ligga Arena.

Segundo tempo tem ritmo abaixo e poucas chances claras

No segundo tempo, o Athletico tentou ditar o ritmo e esteve perto de marcar com Zapelli e, posteriormente, com Cannobio. Por outro lado, o São Paulo apresentou um jogo de passes mais eficaz, mas, assim como na etapa inicial, não conseguiu converter em gols.

Bento apenas assistia à partida. O Furacão, buscando oportunidades pelos lados do campo, também não conseguia impor pressão. A alternativa encontrada foi arriscar chutes de longa distância, como o de Canobbio aos 32 minutos. Pouco depois, Erick teve uma chance com um chute de fora da área que também foi para fora.

Sob pressão, o Tricolor tentou armar contra-ataques precisos, mas quem chegou mais perto de marcar foram os mandantes.

No final, o empate prevaleceu.

Próximos confrontos

O Athletico agora viaja para São Paulo, onde enfrenta o Corinthians, na próxima quarta-feira (1), às 19h, na Neo Química Arena.

O São Paulo recebe o Cruzeiro, no Morumbi, na quinta (2), às 20h.