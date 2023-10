Arthur Elias se mostra satisfeito após vitória na estreia pelo Brasil: "Nos comportamos bem"

O início da trajetória de Arthur Elias como técnico da Seleção Brasileira feminina começou de forma positiva e com uma vitória. O Brasil venceu o Canadá por 1 a 0 em Montreal. Após o jogo, o técnico mostrou-se satisfeito e enfatizou que sua equipe foi dominante e merecedora da vitória.

"Nos comportamos bem, exceto nos 15 primeiros minutos. O Canadá encontrou muito espaço entre as linhas. Não exercemos a pressão necessária, mas corrigimos rapidamente. Conseguimos melhorar, e o primeiro tempo foi equilibrado, com mais chances para nós. Na segunda etapa, ajustamos o time com a bola para continuar com a marcação agressiva. O Brasil foi dominante e merecedor da vitória. Tivemos um pênalti claro e um bom volume de jogo. Fiquei muito satisfeito com a postura e o entendimento das jogadoras."

O técnico deixou claro que o entrosamento entre as jogadoras é algo que precisa de tempo, mas que, na sua leitura do jogo, elas fizeram uma partida bem mais segura, e que os erros são inevitáveis.

"Trabalhamos na organização da equipe. A decisão das jogadoras, o que tentamos passar é que elas entendam onde cada jogadora está. O entrosamento é algo que leva tempo. Pelo que vi, acho que hoje fizemos um jogo mais seguro. Não houve erros que comprometessem. Quando você tem mais posse de bola, é natural que ocorram mais erros, especialmente ao jogar contra equipes competitivas. O Canadá também errou passes, o que é comum no nível do jogo e no processo que estamos construindo aqui."

Próximo Embate

Por fim, o comandante aproveitou para projetar o próximo confronto, mas deixou claro que suas jogadoras precisam se preparar e também se impor.

"O jogo de terça-feira ainda vamos analisar. A partida está próxima, e as jogadoras precisam se recuperar. Vamos tomar as decisões pensando em vencer, mas também em alguns processos que precisamos usar esses amistosos para criar consistência. O trio de ataque que entrou foi bem, mas o time titular também conseguiu fazer correções no primeiro tempo, criando oportunidades. É uma questão de sequência. Quando você tem uma equipe que se impõe, isso desgasta o adversário. O Canadá sofreu, ficou cansado. O importante é que elas mantenham o espírito de jogar juntas."

Agora, Brasil e Canadá se enfrentarão novamente em um amistoso na próxima terça-feira (31), em Halifax, no sudeste canadense.