O que podemos esperar no primeiro jogo sob o comando de Arthur Elias na Seleção Feminina

Arthur Elias disputa sua primeira partida como técnico da Seleção Brasileira, contra o Canadá. O Brasil deve encontrar poucas dificuldades na maneira de jogar, pelo fato do treinador já ter trabalhado com oito das 24 convocadas.

Tivemos duas surpresas nessa convocação uma delas a volante Brena, que atua no Santos, a atleta foi convocada no lugar da zagueira Kathellen, do Real Madrid, que não pôde se apresentar por um desconforto no quadril, e a outra a volta da centroavante Cristiane, que não vinha sendo convocada pela última treinadora.

A torcida brasileira se encontra confiante para este jogo, até mesmo pelo retrospecto contra a seleção canadense, são 28 jogos disputados, sendo 11 vitorias do Brasil, oito empates e nove vitorias do Canadá.

Ainda não se sabe como o Arthur vai escalar a equipe para esse amistoso, mas acredita-se que ele deve entrar da seguinte forma: Leticia no gol, Bruninha na lateral direita, Tamires na lateral esquerda, a dupla de zaga Rafaelle e Tainara, no meio campo, Duda Sampaio, Luana e a Rainha Marta, já o ataque deve ser composto por Adriana, Geyse e Cristiane. Sendo assim podemos esperar uma seleção mais ofensiva e muito intensa, com bastante qualidade no toque de bola e nas jogadas individuais.

O comandante tem costume de surpreender muito em suas escalações, e ele também costuma a usar jogadoras em posições diferentes, um grande exemplo disso é a lateral do Corinthians, Yasmin, que trabalhou com o treinador e foi utilizada de zagueira algumas vezes.

Nós teremos que acostumarmos com substituições no primeiro tempo, o que também já se tornou uma marca do treinador, se ele sentir que o jogo pede uma mudança mesmo que antes do intervalo, ele vai fazer, o que já aconteceu algumas vezes no seu antigo clube, o Corinthians.

É apenas o inicio de um novo trabalho, esperamos que seja um ciclo de muitas vitórias, por muitos e muitos anos.