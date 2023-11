Textor fala em roubo e pede renúncia de presidente da CBF

Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez duras críticas a arbitragem e a CBF após a derrota do Botafogo por 4 a 3 para o Palmeiras, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Para o empresário, o Botafogo foi roubado no RIo de Janeiro. Textor também pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

"O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho. Ele (Adryelson) pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos seguidos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção".

"Isso precisa mudar. Ednaldo, você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso precisa acabar. Isso é roubo, me multa. Você não pode me expulsar, é meu estádio, eu vou continuar aqui", completou Textor em entrevista ao Grupo Globo.

Textor também fez publicação falando sobre roubo em suas redes sociais: "Isso é roubo…acontecendo agora… me multe…mas demita-se!!!", disse o norte-americano em seu Instagram.

Com a vitória histórica do Palmeiras, o Verdão fica a três pontos do Botafogo. Com 59 pontos e 30 jogos disputados, os cariocas ocupam a liderança do torneio, enquanto o Verdão tem 31 partidas disputadas e 56 pontos na tabela. O Glorioso volta a campo na próxima segunda-feira (06), às 19h, em São Januário, para o clássico diante do Vasco da Gama.