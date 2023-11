Entenda o motivo do adiamento da partida entre Cruzeiro e Vasco

O duelo entre Cruzeiro x Vasco é o único da 33ª rodada que não será disputado na atual semana. A partida, de suma importância no cenário de rebaixamento do atual Brasileirão, foi adiada para o dia 22 (quarta-feira), no Mineirão.

A primeira marcação para o confronto era para o dia 08 de novembro, porém no mesmo dia o Mineirão recebeu um show do cantor inglês Roger Waters, o que inviabilizaria a dinâmica de receber o confronto no estádio. Uma alternativa seria o Independência, contudo o estádio esteve em uso pelo América-MG para o jogo diante do Coritiba, que terminou em 3 a 0 para o time paranaense.

Ao Vasco, isso representa o desfalque certo de Gary Medel para o confronto, pois o zagueiro chileno estará representando a sua seleção durante a data FIFA, que vai de 13 a 21 de novembro. No dia 21 de novembro, Chile enfrenta o Equador, o que torna improvável que o zagueiro esteja disponível para o duelo em Minas.