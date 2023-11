Zé Ricardo pontua mudanças após derrota para o Coritiba: "Temos que nos reinventar"

Na tarde deste sábado (11), a equipe do Cruzeiro foi derrotada para o Coritiba em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida o técnico da equipe mineira participou de uma coletiva onde comentou sobre mais uma derrota que a equipe cruzeirense sofreu e também sobre a sequência neste final de campeonato.

Com a derrota para o Coritiba a equipe mineira emplacou a terceira derrota seguida e permanece na zona do rebaixamento.

Análise da partida

"Foi um jogo de grau de nervosismo muito grande, a tensão estava explícita para as duas equipes, antes do jogo começar, e a gente por mais que tenha tentado tirar um pouco da ansiedade por que é natural, a gente na situação que tá assim como o Coritiba, sabíamos que era uma partida importantíssima. O jogo no primeiro tempo foi um jogo tecnicamente abaixo perdemos algumas oportunidades na bola parada ofensiva, na defensiva nos também não fomos bem, e já não vínhamos bem na bola defensiva em todo decorrer da competição".

"No segundo tempo acho que o jogo deu uma melhorada a gente conseguiu reposicionar principalmente a nossa saída de bola e também a chegada no ataque, tivemos algumas oportunidades, uma bola na trave com o William, uma chegada forte com o Matheus que acabou perdendo o gol bem próximo de fazer, chegamos a fazer o gol e ali no milímetro acabou sendo anulado e o final do jogo a gente sabia que ia ser tenso as duas equipes precisando da vitória, e em uma bola parada a gente acabou sofrendo o gol. Uma derrota dura e agora precisamos recuperar porque realmente foi um resultado que a gente trabalhou bastante para conseguir sair com os três pontos e alguns momentos pareceu que estava perto esses três pontos, agora é recuperar os atletas porque a competição só depende da gente e precisamos evoluir para fazer uma reta final melhor do que agora".

Sobre a invasão

"Acho que nos estamos acompanhando pouco a pouco a falência da sociedade brasileira, como sociedade realmente e infelizmente temos algumas áreas do nosso Brasil notavelmente e reconhecidamente pior do que qualquer coisa... É logico que o torcedor tem o direito de criticar e de vaiar, e eu fico muito triste porque tive a oportunidade de viver em outras sociedades e eu sei que a gente não pode comparar país com país é totalmente diferente, mas isso logicamente deixa a gente entristecido, os jogadores recebendo ligação das esposas, dos filhos, inclusive eu recebi ligações e isso não tem nada a ver com o futebol, e as coisas estão se repetindo, e era uma coisa que já era premeditada que já está fugindo um pouco do controle..."

Como vai ser o Cruzeiro daqui pra frente

"A gente tem que se recuperar e se reinventar, porque a gente conseguiu em um passado bem recente, evoluir a equipe, boas vitorias, depois uma derrota em São Paulo conseguindo jogar bem e de repente fazemos um jogo contra o internacional finalizamos bastante, três bolas na trave, a sensação que as vitórias não aconteceram na última rodada, mas estávamos próximo, e hoje realmente foi uma partida que principalmente no primeiro tempo que a gente poderia ter rendido mais certamente a pressão é para todos nos e isso e um aspecto que a gente vai ter que buscar reerguer porque a competição está aberta, precisamos mostrar evolução certamente o tempo todo e nesse seis jogos que faltam conseguir a vitória, começando pelo próximo jogo em Fortaleza".

PRÓXIMO JOGO

​​​​​​​O Cruzeiro volta a campo no sábado (18), ás 18h30, quando enfrentará o Fortaleza, fora de casa, em jogo atrasado da 30ª rodada.