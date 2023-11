Com golaço de Payet, Vasco vence América-MG e respira na luta contra Série B

O Vasco está vivo na luta contra o rebaixamento. Na noite deste domingo (12), a equipe Cruz-Maltina venceu o América-MG por 2 a 1, com golaço de falta de Payet já nos acréscimos, em jogo disputado em São Januário. Com isso, a equipe se afastou do Z-4 do torneio.

Restando apenas cinco jogos para o fim do campeonato, o Vasco cumpre seu dever de casa ao vencer o já rebaixado América. Dentro de campo, não foi o melhor dos desempenhos. O América pressionou bastante, mas mesmo assim, o Vasco saiu na frente do placar com Vegetti.

Ainda assim, o América manteve o ímpeto e alcançou o empate com Mastriani. Mesmo após o gol, continuou a pressionar e quase conseguiu a virada em diversas chances claras, inclusive com Mastriani finalizando algumas bolas.

Na reta final, já com Payet, que havia começado no banco, em campo, o Vasco conseguiu chegar mais qualificado ao ataque e tentou o segundo gol na partida.

Nos minutos finais, quando poucos esperavam, Payet cobrou falta com perfeição e fez Vasco 2 a 1 América. Com o gol, chegou ao seu segundo com a camisa do Vasco e quebrou o jejum de mais de dois anos sem gols de falta do Vasco na Série A.

Próximo jogo

Vasco volta a campo no dia 22, daqui a duas semanas, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O sonho da fuga do rebaixamento segue vivo.