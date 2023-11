Gabriel Pec comemora vitória do Vasco sobre Cuiabá e revela cobrança do técnico Ramón Díaz

A vitória do Vasco sobre o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal, na noite desta quinta-feira (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, aliviou a situação do Cruzmaltino na tabela do Brasileirão. Com o triunfo fora de casa, a equipe carioca permaneceu na zona de rebaixamento, mas subiu para a 17ª posição e somou 34 pontos.

Após a partida, Gabriel Pec, que marcou o seu sétimo gol com a camisa do time cruzmaltino na Série A, falou sobre a importância do resultado e revelou cobrança do técnico Ramón Díaz.

Pec brilha e ajuda Vasco na vitória crucial contra Cuiabá

"Infelizmente sofremos o empate lá (contra o Goiás) no fim, sabor de derrota, mas a gente não deixou abalar. Viemos para cá, sabíamos que seria difícil pelo calor, mas graças a Deus saímos vitoriosos, fico feliz pelo gol. O professor Ramón e o Emiliano sempre me cobram para eu estar na área, a bola sobrou e eu fiz o gol", disse Gabriel Pec depois da partida.

Foto: Leandro Amorim/Vasco

Próximo jogo

Um pouco mais tranquilo após a vitória fora de casa, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro para se preparar para o clássico contra o Botafogo, na próxima segunda-feira (6), às 19h, em São Januário, pela 32ª rodada do Brasileirão.