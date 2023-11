No próximo jogo, Vasco visita Cruzeiro com possibilidade com portões fechados

Em reta final de campeonato visando pontuar para fugir do rebaixamento, Vasco pode ter grande reforço para o próximo duelo, contra o Cruzeiro. O clube mineiro pode sofrer punição que os deixaria sem direito a receber torcida nos seis jogos faltantes para o fim do atual Campeonato Brasileiro.

A Raposa foi protagonista de uma confusão generalizada no Paraná, durante o duelo com o Coritiba. Após a confirmação do gol do time da casa, a torcida cruzeirense invadiu o campo e provocou uma confusão generalizada, que ocasionou na invasão da organizada do Coritiba, gerando cenas lamentáveis.

O STJD provavelmente solicitará que tanto Coritiba quanto Cruzeiro atuem sem torcida pelos próximos 30 dias, ou seja, até o final do campeonato. O pedido deve ser feito após José Perdiz, presidente do STJD, analisar as imagens do acontecido.

A expectativa é de que a decisão seja tomada nos próximos dias para que o Pleno possa acatar a decisão e o julgamento ser marcado. Caso a decisão ocorra, será a terceira vez no atual Brasileirão que veremos situação do tipo.

Anteriormente, Vasco e Santos foram punidos por situações de invasão de torcida a campo, ficando uma considerável parte do torneio inaptos a receber torcida nos jogos em casa.