Com brilho de Rayan, Brasil goleia Nova Caledônia na Copa do Mundo Sub-17

O dia foi de jogo do Brasil na Copa do Mundo Sub-17. A canarinho de Phelipe Leal entrou em campo contra a Nova Caledônia, seleção que representa um país composto por uma dezena de ilhas no sul do Oceano Pacífico.

A Nova Caledônia é um país pequeno, com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes. com uma área total de aproximadamente 18 mil km², menor do que todas as 27 unidades federativas do Brasil.

O Brasil contou com Philipe Gabriel, Matheus e Rayan em campo no jogo, os 3 são crias da base do Vasco. Rayan foi destaque, marcando gol e chegando aos 3 na competição, se tornando artilheiro dela.

Brasil retorna a campo sexta-feira, 9h, contra a seleção Sub-17 da Inglaterra. Será o último jogo do Brasil na fase de grupos.