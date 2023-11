Com 10 dias de descanso, Vasco se prepara para enfrentar Cruzeiro

O Vasco venceu o América-MG ontem, por 2 a 1, e agora terá 10 dias até o seu próximo desafio, o primeiro dos 5 jogos restantes até o final do Campeonato Brasileiro.

O Cruzmaltino entra em campo no dia 22 contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, almejando conquistar 3 pontos para ficar a 6 da zona de rebaixamento.

O elenco terá 10 dias de descanso por conta da data FIFA, mas isso não significa que seja tão simples assim. Vasco pode contar com desfalques para esse confronto por conta da proximidade com a data FIFA.

Os dois casos prováveis são os de Gary Medel e Gabriel Pec. Medel é titular e capitão da seleção chilena, o que torna quase certa sua presença no duelo do dia 21 de novembro, em que o Chile enfrenta o Equador.

Isso daria menos de 24 horas de intervalo entre o jogo do Chile e o confronto do Vasco diante do Cruzeiro, o que torna improvável sua presença em Belo Horizonte.

Já Gabriel Pec foi convocado por Ramón Menezes para período de treinos junto a Seleção Olímpica. Apesar de não ter nenhuma partida marcada no período da data FIFA, a tendência é que Pec esteja concentrado junto ao elenco da Seleção Olímpica até 21 de novembro, o que pode complicar sua presença em Belo Horizonte também.

Esse cenário de data FIFA não é novidade para o Vasco em 2023. O cruzmaltino, assim como todos os clubes do Campeonato Brasileiro, já viveu 4 datas FIFA.

Em jogos logo após o retorno da data FIFA, esse foi o retrospecto do Vasco:

— Vasco 2x2 Palmeiras (23 de abril)

— Vasco 0x1 Goiás (22 de junho)

— Vasco 4x2 Fluminense (16 de setembro)

— Vasco 1x0 Fortaleza (18 de outubro)



Foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota até aqui em jogos após o retorno da data FIFA. É bom lembrar a duração de cada data FIFA que tivemos até aqui:

— 20 a 28 de março (amistosos de seleções)

— 12 a 20 de junho (amistosos de seleções)

— 4 a 12 de setembro (eliminatórias para a Copa)

— 9 a 17 de outubro (eliminatórias para a Copa)