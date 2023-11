Petrolina anuncia contratações e projeta temporada 2024

Em semana recheada de contrações, a Fera Sertaneja mostrou que está acordada, disposta e já com plano traçado para a temporada 2024. Através de suas redes sociais, a equipe aproveitou para anunciar a contratação de seis reforços.

Com aval do técnico William Lima, foram contratados Emerson, atacante, que destacou em 2023 com a camisa da Fera, inclusive, artilheiro do Pernambucano. O arqueiro e ídolo da torcida, Alan. Santos, meia, que teve como seu último clube o Nova Venécia e também já atuou no Fortaleza. Foi contratado também Arthur Miranda, zagueiro, que atuou em clubes como Mirassol.

Além destes, o goleiro Cris, campeão da Série A2 do Pernambucano 2023 pelo Afogados da Ingazeira, sendo o melhor goleiro da competição e Rodolfo, atacante, que defendeu o Floresta/CE e o Santa Lucia da Guatemala na última temporada.

A diretoria e comissão técnica trabalham nos bastidores para montar um elenco capaz de brigar por coisas grandes na temporada mais importante de sua história, quando disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão. A Fera, deverá se apresentar para o início dos treinamentos no dia 04 de dezembro.

Driblando as dificuldades

Em busca de apoio financeiro para garantir um começo sólido á sua pré-temporada e liquidar dívidas remanescentes de gestões anteriores, a Fera lançou há alguns meses uma "Rifa", que dá a oportunidade de seus torcedores demonstrarem seu apoio ao clube, e também saírem ganhando.

Sócio Fera

A equipe também lançou o Sócio-Torcedor, batizado de "Sócio Fera", o plano é dividido em quatro categorias: Fera Diamante, Fera Ouro, Fera Bronze e Ferinha colaborador. Os valores mensais variam entre 29,90 à 166,50. Além de ajudar o clube, os sócios terão direito a descontos nos ingressos dos jogos em casa, que variam de 10% a 100%, carteirinha, camisas oficiais, desconto em lojas e parceiros do clube, entre outras vantagens.